"Biuro Szpiegów" z anglojęzycznym remakiem. Gere i Fassbender w obsadzie serialu

"The Agency" - o czym opowiada?

Getty Images © Gisela Schober



Portal Variety donosi, że oprócz Richarda Gere'a w głównych rolach "The Agency" zobaczymy Michaela Fassbendera (" Wstyd ") oraz Jeffreya Wrighta (" Amerykańska fikcja ") . Gwiazdorska obsada łączy się tu z wielkim budżetem produkcji. Ów budżet wynika z pomysłu wyjściowego - "The Agency" jest bowiem oparty na hitowym francuskim serialu " Biuro szpiegów ", w którym wystąpili między innymi Mathieu Kassovitz czy Jean-Pierre Darroussin Anglojęzyczna wersja serialu będzie trzymała się dość wiernie wydarzeń z francuskiego oryginału. Michael Fassbender wcielić ma się w postać Martina, tajnego agenta CIA, który po kilku latach pod przykrywką wraca do pracy w londyńskim posterunku. Kiedy w nieoczekiwanych okolicznościach miłość, którą zostawił, pojawia się w jego życiu ponownie, a szpiegowska intryga na zagęszcza się, Martian staje na przeciwko dylematu: siła uczucia czy kariera, misja oraz prawdziwa tożsamość?