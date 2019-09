BIULETYN: Plakat "Bliźniaka". Koniec "Grace i Frankie"

W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: Comic Book Movie]Netflix zakończy serialna siódmym sezonie, dzięki czemu stanie się najdłuższą produkcją w historii platformy licząc w sumie 94 odcinki. [za: Deadline]Apple rezygnuje z serialu, którego gwiazdą miał być Richard Gere . Projekt pomyślano jako opowieść o dwóch weteranach wojny w Wietnamie. Ich monotonne życie staje na głowie, gdy kobieta, w której obaj byli zakochani 50 lat temu, ginie w wypadku. Ich życiowe żale i stare sekrety oraz pogarda dla zaabsorbowanych sobą millenialsów doprowadzają do tego, że akt samoobrony rozpoczyna serię tragicznych wypadków. [za: The Hollywood Reporter]Gwiazda Broadwayu Jeremy Pope zagra jedną z głównych ról netfliksowym serialu Ryana Murphy'ego . Wcieli się w geja, który przybywa w latach 40. ubiegłego wieku do Hollywood marząc o karierze scenarzysty. [za: Collider]