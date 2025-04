"Bodyguard": wielki hit lat 90. doczeka się remake'u. Kto stanie za kamerą?

"Bodyguard": wielki hit lat 90.

Fragment filmu "Bodyguard"

Oryginalny " Bodyguard " był drugim najbardziej kasowym filmem 1992 roku, zarabiając w kinach na całym świecie 411 milionów dolarów. Jego ścieżka dźwiękowa rozeszła się w ponad 50 milionach egzemplarzy, stając się najlepiej sprzedającym soundtrackiem w dziejach.Scenariusz pierwowzoru powstał w połowie lat 70. Jego autor Lawrence Kasdan (" Poszukiwacze zaginionej arki ", " Imperium kontratakuje ") napisał go z myślą o Stevie McQueenie Dianie Ross . Ostatecznie główne role zagrali Kevin Costner oraz będąca wówczas u szczytu sławy megagwiazda muzyki pop Whitney Houston , dla której był to ekranowy debiut.Tytułowy bodyguard to Frank Farmer ( Costner ), były agent Secret Service, który zostaje wynajęty do ochrony popularnej piosenkarki Rachel Marron ( Houston ) nękanej przez nieznanego prześladowcę. Początkowo między ochroniarzem-służbistą a jego klientką-celebrytką nie ma - cytując klasyka - fal. Z czasem jednak bohaterowie zaczynają się w sobie zakochiwać.