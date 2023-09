"Borderlands 3" wreszcie na Nintendo Switch!

Wersja na konsolę Nintendo o bardzo ostatecznym tytule " Borderlands 3 Ultimate Edition " będzie zawierała w sobie:• Podstawową wersję gry "Borderlands 3"• DLC Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot• DLC Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock• DLC Bounty of Blood• DLC Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck• Designer's Cut• Director's Cut• 30+ przedmiotów kosmetycznychGearbox zapowiedział również wydanie fizyczne, nie wiadomo jednak jak dużo z wyżej wymienionej zawartości znajdzie się na kartridżu, a ile trzeba będzie pobrać dodatkowo. Premiera " Borderlands 3 Ultimate Edition " na Switcha już 6 października tego roku.