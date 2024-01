Zwolnienia w Eidos Montreal, "Deux Ex" anulowany

Zwolnienia w Eidos Montreal i anulowanie "Deus Ex"

Osiem lat czekania na kontynuację "Deus Ex"

Przejmowanie przez Embracer i zwolnienia

Przyszłość Embracer Group i branży gier

Decyzją Embracer Group z Eidos Montreal zwolniono 97 pracowników. Informacja ta została publicznie ogłoszona na Twitterze firmy niedługo po tym, jak Jason Schreier z Bloomberg doniósł, że studio anulowało nieogłoszoną grę z serii " Deus Ex ".” napisał Eidos Montreal. W opublikowanym oświadczeniu firma nie wspomniała o anulowanej grze.Minęło osiem lat od momentu, gdy " Deus Ex: Mankind Divided " zakończył się w dużej mierze niesatysfakcjonującym zwrotem akcji, i nie wygląda na to, że szybko otrzymamy rozwiązanie. W 2017 roku anonimowe źródła poinformowały Schreiera, że wcześniej planowana kontynuacja " Mankind Divided " również została anulowana. Co więcej, Embracer zdecydował się usunąć mobilną grę Deus Ex Go również tym, którzy za nią zapłacili.Od zakupów Embracera w 2022 roku firma zamknęła studio odpowiedzialne za serię " TimeSplitters ", Free Radical Design, zakończyła działalność twórcy " Saints Row " - Volition, a także podobno rozważa sprzedaż twórców " Borderlands " - Gearbox. Tylko w drugim kwartale ubiegłego roku grupa zwolniła blisko 1000 pracowników, nie licząc zwolnień w Crystal Dynamics i Beamdog, a także ostatnich zwolnień w New World Interactive.W obliczu ostatnich zwolnień, przyszłość branży gier wideo stoi pod znakiem zapytania. Jakie będą dalsze kroki tej korporacji i jak wpłyną one na świat gier wideo? Czy anulowane projekty kiedykolwiek ujrzą światło dzienne pod inną marką? Przekonamy się pewnie na przestrzeni najbliższych lat.