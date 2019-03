"Borderlands 3" oficjalnie zapowiedziane. Zobacz zwiastun

Podczas trwającego właśniemiało swoją godzinną prezentację, na której pokazało wreszcie co dalej będzie się działo z marką. Największą zapowiedzią była oczywiście pierwsza prezentacja, którego zwiastun w 4K możecie zobaczyć poniżej, a więcej o grze dowiemy się 3 kwietnia.Wydane cztery lata temu na PlayStation 4 i Xboksa One, w którego skład wchodząotrzyma 3 kwietnia darmową łatkę, która doda wsparcie dla konsol PS4 Pro i Xbox One X w postaci wyższej rozdzielczości (4K).Ostatnią zapowiedzią jest zremasterowana pierwsza część, która poza nowymi teksturami i rozdzielczością 4K otrzyma również kilka zmian w rozgrywce, takich jak dodanie minimapy czy więcej opcji kustomizacji bohatera. Gra zadebiutuje 3 kwietnia na PS4 i Xbox One.