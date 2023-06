"Bridgertonowie" sezon 3.: Zakochani na pierwszych zdjęciach

Co wydarzy się w trzecim sezonie serialu "Bridgertonowie"?

"Bridgertonowie" w Serial Killers

Trzeci sezon " Bridgertonów " przybliży losy Penelope Featherington ( Nicola Coughlan ). Po tym jak podsłuchała rozmowę Colina Bridgertona ( Luke Newton ), który dyskredytował ją przed swoimi przyjaciółmi, jej uczucia do niego wygasają. Bohaterka postanawia znaleźć męża, który będzie szanował jej niezależność, dzięki czemu mogłaby kontynuować swoją działalność jako Lady Whistledown. Niestety brak pewności siebie nie ułatwia jej zadania.Colin, który powraca z podróży, jest zaskoczony chłodnym przyjęciem ze strony Penelope – jedynej osoby, która ceniła go za to, jaki jest. Pragnąć odzyskać jej przyjaźń, pomaga jej podbudować pewność siebie, co ma ułatwić bohaterce znalezienie idealnego męża. Wkrótce zaczyna wątpić, czy jego uczucia względem Penelope to rzeczywiście tylko przyjaźń.Komplikują się także sprawy między Penelope a Eloise ( Claudia Jessie ), która znalazła nową przyjaciółkę w niespodziewanym miejscu. Utrzymanie swojego alter ego w tajemnicy będzie dla Penelope coraz trudniejsze.Data premiery nowych odcinków nie jest na razie znana.Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Julia Taczanowska i Marcin Pietrzyk omawiają drugi sezon serialu "Bridgertonowie":