"Brooklyn 9-9" skończy się po raz drugi

NBC ogłosiło, że przygotowywany ósmy sezon serialu komediowego " Brooklyn 9-9 " będzie ostatnim. Ma się on składać z 10. odcinków.Jest to już drugi przypadek, kiedy ogłaszany jest koniec serialu. " Brooklyn 9-9 " debiutowało na antenie stacji FOX, gdzie przetrwało pięć sezonów. Po tym okresie serial poszedł do kasacji. W ostatniej chwili został przed tym losem uratowany przez stację NBC. Brooklyn 9-9 " to opowieść o grupie błyskotliwych policjantów. Na co dzień zajmują się głównie niezdrową rywalizacją, plotkowaniem, flirtowaniem i dokuczaniem sobie wzajemnie.