BIULETYN: Koniec "Kontry" (po raz drugi)

Cinemax po raz drugi kasuje serial. Stacja zamówiła siódmy sezon na miesiąc przed finałem serii szóstej. Siódma odsłona ma być jednak ostatecznym finałem. Przypomnijmy, że w 2013 roku serial został skasowany po czterech sezonach. Ten ostatni został wyemitowany w 2015 roku, a w 2016 z nową obsadą Cinemax wznowił serial. [za: The Hollywood Reporter] Stephen Dorff został gwiazdą serialu reżysera Davida Ayera pod tytułem. Tytułowym bohaterem jest Bill Hollister, zastępca szeryfa w hrabstwie Los Angeles. Jest w pełni ukontentowany tym, że nie ma za wiele do roboty poza byciem obecnym na odprawach. Pewnego dnia szeryf umiera i Bill musi dowodzić 10 tysiącami funkcjonariuszy. [za: Deadline]CBS All Access zamawia trzeci sezon serialu. Na pozycję współprowadzącej awansowała scenarzystka serialu Michelle Paradise . [za: The Hollywood Reporter] Jason Biggs zagra główną męską rolę w serialu komediowym stacji FOX. Będzie to historia zwyczajnego małżeństwa wychowującego czwórkę dzieci, z czego trójka jest geniuszami. [za: Deadline]Skasowany przez stację FOX komediowy serialna dobre zadomowił się w NBC. Stacja właśnie zapowiedział drugi sezon serialu na swojej antenie (a siódmy w ogóle). [za: The Hollywood Reporter] Dohn Norwood dołączyli do obsady kryminalnego serialu stacji Starz "Hightown". Jest to historia detektywa próbującego rozwiązać sprawę morderstwa jego informatora. [za: Deadline] Mike Vogel będzie jedną z gwiazd serialu stacji ABC. Będzie to historia rodziny, której statek rozbił się w Trójkącie Bermudzkim. [za: The Hollywood Reporter] Jacqueline Grace Lopez zagra główną rolę w serialu. Jest to spin-off. Każdy sezon ma być inspirowany inną powieścią napisaną przez Jane Villanueva. [za: Deadline]Reżyser Geremy Jasper został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Jest to adaptacja książki Erin Morgenstern wydanej w Polsce pod tytułem. W wędrownym cyrku dzieją się rzeczy niezwykłe, bardziej niezwykłe niż popisy akrobatów i treserów. To cyrk magiczny, w którym do pojedynku stają zakochani, a ich bronią jest wyobraźnia. Londyński reżyser Chandresh Lefèvre postanawia stworzyć cyrk. Nie przypuszcza, że stanie się on areną rozgrywek między znanym prestidigitatorem a "mężczyzną w szarym garniturze", a raczej między ich wychowankami Celią i Markiem. Młodzi, nieświadomi konsekwencji walki, którą mają ze sobą stoczyć, kreują w cyrku wiele niezwykłych, magicznych przestrzeni. To stanowi sens ich zmagań i tło ich miłości. Jednak każda potyczka zbliża ich do końca, kiedy na placu boju może pozostać tylko jedno z nich... [za: The Hollywood Reporter]Stacja FOX late zaprezentuje sześcioodcinkowe wydarzenie serialowe - "90210". Będzie to mockumentalny komediodramat, w którym gwiazdy "Beverly Hills 90210" zagrają przerysowane wersje samych siebie, a fabuła opowiadać będzie o próbach realizacji rebootu serialu z ich udziałem. [za: The Hollywood Reporter]