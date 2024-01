"Chłopi" i "Holy Spider" w styczniu w CANAL+ online! Najciekawsze nowości

NOWOŚCI W CANAL+ ONLINE: STYCZEŃ

. A wśród nich tegoroczny polski kandydat do Oscara i jednocześnie najbardziej kasowa polska produkcja 2023, czyli animowani. Wcześniej – 18 stycznia – w bibliotece platformy zadebiutuje pierwszy odcinekłączącego kino science fiction z rasowym kryminałem.Widzowiebędą również mogli obejrzeć w styczniuopisujący prawdziwe zbrodnie seryjnego mordercy atakującego kobiety w niewielkim irańskim miasteczku w 2000 roku. Film Alego Abbasiego walczył w 2022 roku o Złotą Palmę w Cannes i był szeroko komentowany przez publiczność na całym świecie.W styczniu do bibliotekitrafią również takie przebojowe hity kinowe, jak, a także wyczekiwana przez miłośników seriiPoniżej przygotowaliśmy dla Was listę największych styczniowych nowości w. Z pełną ofertą platformy można się zapoznaćPolski kandydat do Oscara w końcu dostępny online! Film DK Welchman Hugh Welchmana – twórców nominowanych już do statuetki Akademii w kategorii "animacja" za film " Twój Vincent " – okazał się nie tylko jednym z najlepiej ocenianych filmów ostatnich lat, ale też najbardziej kasową polską produkcją 2023. Zgodnie z książkowym oryginałem Władysława Reymonta oglądamy tu losy rodziny Borynów na tle zmieniających się pór roku. W sercu fabuły znajduje się tragiczna postać Jagny granej przez Kamilę Urzędowską . Na ekranie występują także m.in. Mirosław Baka Andrzej Konopka . A te wszystkie obrazy namalowało łącznie 225 malarzy. Robi wrażenie? Sprawdźcie koniecznie. Jason Moore , twórca takich komedii, jak " Pitch Perfect " czy " Siostry ", tym razem rozśmiesza nas z Jennifer Lopez Joshem Duhamelem na ekranie. Para aktorów wciela się w nowożeńców, którzy podczas pełnych napięć przygotowań do ekstrawaganckiego wesela utracili entuzjazm i płomienną namiętność. Sama uroczystość też nie zapowiada się jak najpiękniejszy dzień ich życia. Na domiar małych i większych katastrof na weselną wyspę wpadają piraci, którzy porywają bohaterów. Stawienie czoła gangsterom i prawdziwemu zagrożeniu stanie się idealną próbą dla przysięgi "i że cię nie opuszczę aż do śmierci". Poza perfekcyjną nawet w nieperfekcyjnym wydaniu J.Lo film cieszy występami takich gwiazd, jak Jennifer Coolidge Lenny Kravitz oraz legenda brazylijskiego kina Sonia Braga Miłośnicy serii (a wiemy, że są wśród nich zarówno mali, jak i duzi widzowie) czekali na ten film od dawna. Znane z serialu tytułowe postacie podbijały bowiem ich serca aż przez pięć kolejnych sezonów. Kryjąca się za maską Biedronki nastoletnia Marinette nie wie, że towarzyszący jej w ratowaniu świata Czarny Kot to tak naprawdę jej kolega z klasy, w którym jest od dawna zakochana. Uczucia nie znają jednak żadnych granic, kiedy więc staną wspólnie do walki z niebezpiecznym Władcą Ciem, prawdziwa miłość i bijące w jednym rytmie serca okażą się najpotężniejszą bronią. Widzowie chwalą bajkę nie tylko za poruszające przesłanie, ale też piękną animację i przebojowe piosenki.Nominowany w 2023 roku do międzynarodowej nagrody Emmy serial " Infiniti " to ciekawa propozycja zarówno dla miłośników kina science fiction, jak i tajemniczych kryminałów. Oto bowiem nagle z niewyjaśnionych przyczyn ziemski oddział astronautów w Kazachstanie traci łączność z załogą w trakcie misji w kosmosie. W tym samym czasie policja odkrywa na pustyni zwłoki astronauty pozbawionego głowy i całego w wosku. Jak udaje się ustalić, ofiara to członek kosmicznej grupy i w tej chwili powinien znajdować się na odległej stacji ISS. Zagadkę starają się rozwiązać usunięta wcześniej z misji astronautka i kazachski detektyw. Pierwszy sezon serialu składa się z 6 godzinnych odcinków emitowanych co tydzień. David Duchovny i wojna o spadek z brytyjskim poczuciem humoru! Dean Craig , twórca komedii " Zgon na pogrzebie ", zebrał na ekranie śmietankę hollywoodzkich aktorów i umieścił ich w iście groteskowej sytuacji. Oto dwie siostry na wieść o śmiertelnej chorobie bajecznie bogatej ciotki postanawiają wkupić się w jej łaski, by zostać jej spadkobierczyniami. Problemy (i to zabawne!) zaczną się, gdy na podobny plan wpadną inni dawno niewidziani członkowie rodziny. Wyraziste postacie ( David Duchovny z wąsem!) i niewybredne poczucie humoru pomogą Wam się zrelaksować i naładować baterie.W opisie filmu można przeczytać, że to opowieść o seryjnym mordercy, który w 2000 roku zabijał w Iranie pracownice seksualne pod pretekstem oczyszczania miasta z zepsucia. I choć fabuła może przywodzić na myśl typowy kryminał, film Alego Abbasiego nie przypomina eksploatowanego w kinie gatunku. " Holy Spider " przeraża w równym stopniu okrucieństwem mordercy, co obrazem społeczeństwa przyzwyczajonego do patriarchalnego punktu widzenia i chodzenia na myślowe skróty. Historia mrozi krew w żyłach tym bardziej, że wydarzyła się naprawdę. To film, który zostaje w pamięci na długo po seansie. Choćby ze względu na znakomitą Zar Amir Ebrahimi , która za swoją kreację dziennikarki zdobyła w Cannes Złotą Palmę.O Neapolu, gdzie rozgrywa się akcja włoskiego kryminału " Nostalgia ", mówi się, że to miasto kontrastów – piękna i brzydoty, życia i śmierci, mafii i zwykłych rodzin. To właśnie tu przyjeżdża bohater filmu grany przez Pierfrancesco Favino . Po 40 latach nieobecności Felice wraca do swojego rodzinnego domu i wraz z poznawaniem na nowo zakamarków miasta odkrywa krok po kroku swoje własne bolesne wspomnienia. Reżyser dawkuje nam je stopniowo, pokazując, jak burzliwe losy Felice przeplatają się z historią dzielnicy. Film był zeszłorocznym faworytem do włoskich nagród filmowych, walcząc o statuetki aż w 8 kategoriach.