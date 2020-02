"Creed III" jednak powstanie

Wszystko wskazuje na to, że historia Adonisa Creeda będzie kontynuowana. MGM właśnie zatrudniło scenarzystę do przygotowania fabuły filmu. Angaż otrzymał Zach Baylin, autor tekstu do, filmowej biografii ojca tenisistek Sereny i Venus Williams.Szczegóły projektu nie są na razie znane.nie ma też reżysera ani nawet orientacyjnej daty rozpoczęcia produkcji. Wydaje się jednak, że na film trochę poczekamy, ponieważ jego gwiazda - Michael B. Jordan - ma sporo projektów na głowie. Wkrótce powinien pojawić się na planie nowego projektu Davida O. Russella . Potem czeka na niego występ u boku Denzela Washingtona w dramacie "A Journal for Jordan".to cykl filmów stanowiący spin-off serii. Jego bohaterem jest syn Apolla Creeda, słynnego boksera, który poszedł w ślady ojca i pod kierunkiem Rocky'ego Balboy sam stał się mistrzem ringu.