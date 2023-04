"Dżentelmeni". Guy Ritchie ukradł pomysł? Jest pozew!

"Dżentelmeni". O czym opowiada film?

Londyński półświatek obiega plotka, że Matthew McConaughey ), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz ( Hugh Grant ) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.Film okazał się na tyle dużym hitem, że obecnie w przygotowaniu jest. Bohaterem tego projektu jest Eddie Halstead ( Theo James ), który dziedziczy po ojcu rozległą posiadłość. Wkrótce odkrywa, że na jej terenie ukryte jest marihuanowe imperium znanego z kinowego oryginału Mickeya Pearsona. Czy prosty żołnierz zdoła połapać się w meandrach brytyjskiego półświatka i przejąć kontrolę nad całą nielegalną operacją?Twierdzi, że reżyser chciał, by przygotował, co też uczynił. Głównym bohaterem miał byćGotowy scenariusz De Hara przekazał Ritchiemu w 2018 roku. Ten podziękował mu, aleTymczasemW złożonym w londyńskim High Court pozwie De Hara twierdzi, że, który znajdował się w jego scenariuszu, łącznie z głównym bohaterem i uzależnionym od narkotyków dzieckiem arystokratycznego rodu.Chodzi o bijatykę w barze Coacha ( Colin Farrell ) i jego The Toddlers z grupą młodocianych wyrostków. W jego scenariuszu bohater nosił także ksywę Coach, za to jego grupa nazywała się The Baby Squad. De Hara twierdzi, że kiedy film trafił do kin, napisał do Ritchiego i wytknął mu podobieństwa. Ten miał mu odpisać, że jego ludzie miesiącami próbowali się z nim skontaktować i że chętnie się z nim spotka, by porozmawiać. Scenarzysta przekonuje jednak, że nikt od reżysera nie kontaktował się z nim.W kwietniu 2020 roku De Hara poprosił Ritchiego , by w napisach końcowych wersji przeznaczonej do domowej dystrybucji w materiałach do scenariusza widniało jego nazwisko. Miał jednak usłyszeć, że nie jest to możliwe. Zamiast tego, choć z filmem tym nie miał nic wspólnego.W pozwie De Hara podkreśla, że nie interesuje go bycie powiązanym z filmem, z którym nie ma nic wspólnego, lecz chce, by uznano jego pracę, którą bez wiedzy i zgody wykorzystano w filmie. Dodatkowojako swojej działki z zysków z dystrybucji filmu.