Daredevil w nowym kostiumie na pierwszym zdjęciu z nowego sezonu

źródło: Materiały prasowe
Marvel Television umiejętnie podsyca zainteresowanie kolejnym sezonem swojej ważnej, superbohaterskiej produkcji. W oczekiwania na dalszą część "Daredevil: Odrodzenie" włodarze studia postanowili podzielić się z dziennikarzami pierwszym zdjęciem z nadchodzącego drugiego sezonu. Widzimy na nim tytułowego bohatera w nowym, nieujawnionym jeszcze dotąd fanom kostiumie.

Daredevil na pierwszym zdjęciu z nowego sezonu



Fotografią Daredevila w nowym kostiumie ekskluzywnie podzielił się portal Entertainment Weekly. Czerwone światło w pomieszczeniu zaburza jego prawdziwy kolor – jak donoszą dziennikarze, nowy strój superbohatera będzie czarny. Główną inspiracją dla projektu był kostium Daredevila z komiksowej serii Shadowland. Nową fotografię załączamy poniżej:

źródło: Entertainment Weekly


Entertainment Weekly poza zdjęciem podzieliło się także rozmową z Bradem Winderbaumem – marvelowskim szefem działu telewizji, streamingu i animacji. Choć nie odniósł się on do tematu samego kostiumu, zabrał głos w sprawie roli, którą w serialu odegra dołączający do obsady Matthew Lillard. Przy okazji podzielił się także nowymi, zaskakująco bogatymi informacjami na temat oczekiwanego sezonu. 

Wcieli się w postać, która nazywa się Pan Charles. Historia dotyczy władzy. Kiedy Wilson Fisk przejmuje kontrolę nad Nowym Jorkiem, nie tylko jako burmistrz, ale w pewnym sensie jako król, wchodzi do zupełnie nowej ligi potężnych graczy na międzynarodowej scenie. Postać Matthew Lillarda reprezentuje właśnie ten świat. To nowy gracz w tym świecie, ale pod wieloma względami równie wpływowy jak sam Fisk. Obserwowanie tych rozgrywek w sferze wysokiej polityki i dyplomacji jest ekscytujące. Fisk musi radzić sobie z Panem Charlesem na najwyższym szczeblu, a z Daredevilem na najniższym — z różnych powodów. Jest więc trochę ściśnięty z obu stron – powiedział. 

Jakiś czas temu informowaliśmy, że drugi sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" będzie owocował w ekscytujące obsadowe dodatki. Poza Lillardem na ekranie zobaczymy także Krysten Ritter, wracającą do swojej roli Jessici Jones. Plotkuje się również, że na ekranie mogą pojawić się też inni członkowie ekipy "The Defenders". Mowa oczywiście o postaciach Luke'a Cage'a (Mike Colter) oraz Iron Fista (Finn Jones). Choć dziennikarze próbowali uzyskać potwierdzenie ich ewentualnych występów od Winderbauma, pracownik Marvela konsekwentnie unikał jednoznacznych deklaracji. "Im mniej powiem, tym lepiej" – wyznał.

