Daredevil w nowym kostiumie na pierwszym zdjęciu z nowego sezonu

Marvel Television umiejętnie podsyca zainteresowanie kolejnym sezonem swojej ważnej, superbohaterskiej produkcji. W oczekiwania na dalszą część "Daredevil: Odrodzenie" włodarze studia postanowili podzielić się z dziennikarzami pierwszym zdjęciem z nadchodzącego drugiego sezonu. Widzimy na nim tytułowego bohatera w nowym, nieujawnionym jeszcze dotąd fanom kostiumie.
Daredevil na pierwszym zdjęciu z nowego sezonu
Fotografią Daredevila w nowym kostiumie ekskluzywnie podzielił się portal Entertainment Weekly. Czerwone światło w pomieszczeniu zaburza jego prawdziwy kolor – jak donoszą dziennikarze, nowy strój superbohatera będzie czarny. Główną inspiracją dla projektu był kostium Daredevila
z komiksowej serii Shadowland. Nową fotografię załączamy poniżej:
źródło: Entertainment Weekly
Entertainment Weekly poza zdjęciem podzieliło się także rozmową z Bradem Winderbaumem
– marvelowskim szefem działu telewizji, streamingu i animacji. Choć nie odniósł się on do tematu samego kostiumu, zabrał głos w sprawie roli, którą w serialu odegra dołączający do obsady Matthew Lillard
. Przy okazji podzielił się także nowymi, zaskakująco bogatymi informacjami na temat oczekiwanego sezonu. Wcieli się w postać, która nazywa się Pan Charles. Historia dotyczy władzy. Kiedy Wilson Fisk przejmuje kontrolę nad Nowym Jorkiem, nie tylko jako burmistrz, ale w pewnym sensie jako król, wchodzi do zupełnie nowej ligi potężnych graczy na międzynarodowej scenie. Postać Matthew Lillarda reprezentuje właśnie ten świat. To nowy gracz w tym świecie, ale pod wieloma względami równie wpływowy jak sam Fisk. Obserwowanie tych rozgrywek w sferze wysokiej polityki i dyplomacji jest ekscytujące. Fisk musi radzić sobie z Panem Charlesem na najwyższym szczeblu, a z Daredevilem na najniższym
— z różnych powodów. Jest więc trochę ściśnięty z obu stron – powiedział.
Jakiś czas temu informowaliśmy, że drugi sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie
" będzie owocował w ekscytujące obsadowe dodatki. Poza Lillardem
na ekranie zobaczymy także Krysten Ritter
, wracającą do swojej roli Jessici Jones
. Plotkuje się również, że na ekranie mogą pojawić się też inni członkowie ekipy "The Defenders
". Mowa oczywiście o postaciach Luke'a Cage'a
(Mike Colter
) oraz Iron Fista
(Finn Jones
). Choć dziennikarze próbowali uzyskać potwierdzenie ich ewentualnych występów od Winderbauma
, pracownik Marvela konsekwentnie unikał jednoznacznych deklaracji. "Im mniej powiem, tym lepiej" – wyznał.