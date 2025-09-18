Newsy Seriale Co będzie z Daredevilem po drugim sezonie? Już wiemy
VOD / Seriale

Co będzie z Daredevilem po drugim sezonie? Już wiemy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Co+dalej+z+srialem+%22Daredevil%3A+Odrodzenie%22+na+Disney%2B+B%C4%99dzie+trzeci+sezon-162991
Co będzie z Daredevilem po drugim sezonie? Już wiemy
źródło: Materiały prasowe
Drugi sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" zadebiutuje na platformie Disney+ dopiero w przyszłym roku, ale już wiemy, że na tym nie skończą się przygody Matta Murdocka na małym ekranie. Właśnie potwierdzono, że w planach jest trzeci sezon produkcji Marvel Studios.
        

Daredevil wróci w trzecim sezonie



Daredevil-Born-Again-Charlie-Cox-Featured.jpeg


Po zakończeniu pierwszego sezonu "Daredevila: Odrodzenie" showrunner Dario Scardapane ujawnił, że druga seria odcinków jest w przygotowaniu i zadebiutuje na Disney+ w marcu 2026 roku.

Gwiazdy produkcji, grający Daredevila/Matta Murdocka Charlie Cox i wcielający się w Kingpina/Wilsona Fiska Vincent D’Onofrio, publicznie różniły się w kwestii tego, czy powstanie sezon trzeci. Cox nie wierzył, że jest taka szansa. D'Onofrio natomiast napisał w serwisie X, że jego zdaniem może powstać sezon trzeci. Wygląda, że rację miał odtwórca roli czarnego charakteru.

Brad Winderbaum, marvelowski szef działu telewizji, streamingu i animacji potwierdził właśnie w wywiadzie dla IGN, że "Daredevil: Odrodzenie" dostanie trzeci sezon.

Jeśli chodzi o Daredevila, tak, mamy zielone światło na trzeci sezon i rozpoczynamy zdjęcia w przyszłym roku, powiedział Winderbaum.
   

"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun




O czym opowiada "Daredevil: Odrodzenie"?



Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again" to opowieść o walce Matta Murdocka (Charlie Cox) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.

W obsadzie są również Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer i Jon Bernthal. Showrunnerem jest Dario Scardapane.

Powiązane artykuły Daredevil: Odrodzenie

Zobacz wszystkie artykuły

Daredevil: Odrodzenie  (2025)

 Daredevil: Odrodzenie

Daredevil  (2015)

 Daredevil

The Punisher  (2017)

 The Punisher

Jessica Jones  (2015)

 Jessica Jones

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Ogłoszono program 41. WFF

Filmy

Potrójna dawka Josha O’Connora na 16. American Film Festival

Filmy

"Resident Evil": Gwiazda "Czarnego ptaka" dołącza do obsady

6 komentarzy
Seriale

Ben Stiller zakocha się w Jessice Chastain w nowym serialu Apple

VOD Wideo

Nie tylko "Beckham". Victoria też ma swój dokument na Netfliksie

7 komentarzy
Seriale

Kidman i Fanning pójdą do sądu w nowej produkcji studia A24

1 komentarz
Filmy

Bracia Jonas wracają na "Camp Rock"! Co wiemy o nowym filmie?

6 komentarzy