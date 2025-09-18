Co będzie z Daredevilem po drugim sezonie? Już wiemy

Drugi sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" zadebiutuje na platformie Disney+ dopiero w przyszłym roku, ale już wiemy, że na tym nie skończą się przygody Matta Murdocka na małym ekranie. Właśnie potwierdzono, że w planach jest trzeci sezon produkcji Marvel Studios.
Daredevil wróci w trzecim sezonie
Po zakończeniu pierwszego sezonu "Daredevila: Odrodzenie
" showrunner Dario Scardapane
ujawnił, że druga seria odcinków jest w przygotowaniu i zadebiutuje na Disney+ w marcu 2026 roku
.
Gwiazdy produkcji, grający Daredevila/Matta Murdocka Charlie Cox
i wcielający się w Kingpina/Wilsona Fiska Vincent D’Onofrio
, publicznie różniły się w kwestii tego, czy powstanie sezon trzeci. Cox
nie wierzył, że jest taka szansa. D'Onofrio natomiast napisał w serwisie X, że jego zdaniem może powstać sezon trzeci.
Wygląda, że rację miał odtwórca roli czarnego charakteru. Brad Winderbaum
, marvelowski szef działu telewizji, streamingu i animacji potwierdził właśnie w wywiadzie dla IGN, że "Daredevil: Odrodzenie" dostanie trzeci sezon
. Jeśli chodzi o Daredevila, tak, mamy zielone światło na trzeci sezon i rozpoczynamy zdjęcia w przyszłym roku
, powiedział Winderbaum
.
"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun
O czym opowiada "Daredevil: Odrodzenie"?
Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again
" to opowieść o walce Matta Murdocka
(Charlie Cox
) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk
(Vincent D'Onofrio
), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.
W obsadzie są również Margarita Levieva
, Deborah Ann Woll
, Elden Henson
, Zabryna Guevara
, Nikki James
, Genneya Walton
, Arty Froushan
, Clark Johnson
, Michael Gandolfini
, Ayelet Zurer
i Jon Bernthal
. Showrunnerem jest Dario Scardapane
.