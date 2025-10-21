Daredevil w "Spider-Man: Brand New Day"? Charlie Cox zabiera głos

Wczoraj pisaliśmy o tym, jak zdjęcia z planu widowiska "Spider-Man: Brand New Day" mogły potwierdzić tożsamość postaci granej przez Sadie Sink. Dziś mamy nowe wieści w kwestii potencjalnego pojawienia się w filmie Daredevila. Co ma na ten temat do powiedzenia Charlie Cox?
Czy Daredevil spotka Spider-Mana na dużym ekranie?
W "Spider-Man: Brand New Day
" mają pojawić się m.in. Mark Ruffalo
jako Hulk
i Jon Bernthal
jako Punisher
. Występ Daredevila
nie byłby więc aż tak niezwykły – tym bardziej, że Charlie Cox pojawił się już jako Matt Murdock w "Spider-Manie: Bez drogi do domu"
. W sieci krążą zresztą plotki o jego potencjalnym udziale w nowym filmie. Aktor został zapytany o te pogłoski w jednym z ostatnich wywiadów. Nie czytam nic, więc nic o tym nie wiem
, powiedział Charlie Cox
. Wiem tylko, że wszyscy myślą, że gram w "Spider-Manie 4", bo kręcę coś w Londynie. Ale nie kręcę. Nie ma mnie w "Spider-Manie 4". Po prostu koncentruję się obecnie na Daredevilu
, dodał aktor.
Pozostaje jedynie pytanie: czy można mu ufać?
Drugi sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie"
zadebiutuje na Disney+ w marcu 2026 roku i będzie owocował w ekscytujące obsadowe dodatki. Na ekranie zobaczymy m.in. Krysten Ritter
, wracającą do swojej roli Jessiki Jones
. Premierę filmu "Spider-Man: Brand New Day"
zapowiedziano z kolei na 31 lipca 2026.
"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun
O czym opowiada "Daredevil: Odrodzenie"?
Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again
" to opowieść o walce Matta Murdocka
(Charlie Cox
) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk
(Vincent D'Onofrio
), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.
W obsadzie są również Margarita Levieva
, Deborah Ann Woll
, Elden Henson
, Zabryna Guevara
, Nikki James
, Genneya Walton
, Arty Froushan
, Clark Johnson
, Michael Gandolfini
, Ayelet Zurer
i Jon Bernthal
. Showrunnerem jest Dario Scardapane
.