Daredevil w "Spider-Man: Brand New Day"? Charlie Cox zabiera głos

Wczoraj pisaliśmy o tym, jak zdjęcia z planu widowiska "Spider-Man: Brand New Day" mogły potwierdzić tożsamość postaci granej przez Sadie Sink. Dziś mamy nowe wieści w kwestii potencjalnego pojawienia się w filmie Daredevila. Co ma na ten temat do powiedzenia Charlie Cox?
   

Czy Daredevil spotka Spider-Mana na dużym ekranie?



11111.jpeg


W "Spider-Man: Brand New Day" mają pojawić się m.in. Mark Ruffalo jako Hulk i Jon Bernthal jako Punisher. Występ Daredevila nie byłby więc aż tak niezwykły – tym bardziej, że Charlie Cox pojawił się już jako Matt Murdock w "Spider-Manie: Bez drogi do domu". W sieci krążą zresztą plotki o jego potencjalnym udziale w nowym filmie. Aktor został zapytany o te pogłoski w jednym z ostatnich wywiadów.

Nie czytam nic, więc nic o tym nie wiem, powiedział Charlie Cox.

Wiem tylko, że wszyscy myślą, że gram w "Spider-Manie 4", bo kręcę coś w Londynie. Ale nie kręcę. Nie ma mnie w "Spider-Manie 4". Po prostu koncentruję się obecnie na Daredevilu, dodał aktor.

Pozostaje jedynie pytanie: czy można mu ufać?
   
Drugi sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" zadebiutuje na Disney+ w marcu 2026 roku i będzie owocował w ekscytujące obsadowe dodatki. Na ekranie zobaczymy m.in. Krysten Ritter, wracającą do swojej roli Jessiki Jones. Premierę filmu "Spider-Man: Brand New Day" zapowiedziano z kolei na 31 lipca 2026.

"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun




O czym opowiada "Daredevil: Odrodzenie"?



Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again" to opowieść o walce Matta Murdocka (Charlie Cox) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.

W obsadzie są również Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer i Jon Bernthal. Showrunnerem jest Dario Scardapane.

