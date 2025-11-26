Co robią fani "Strangers Things" w oczekiwaniu na 5. sezon? Oglądają stare sezony

Już wkrótce na platformie Netflix zadebiutują pierwsze odcinki ostatniego sezonu serialu "Stranger Things". A tymczasem na listach przebojów platformy Netflix pojawiły się poprzednie sezony. Fani najwyraźniej chcą sobie odświeżyć dotychczasowe wydarzania. I nie ma w tym nic dziwnego. Serial debiutował przecież dziewięć lat temu!
"Stranger Things" - to się ogląda
Netflix opublikował cotygodniowe dane dotyczące tego, co na jej platformie ogląda się najchętniej. I wygląda na to, że stare sezony "Stranger Things"
znów cieszą się popularnością.
Pierwszy sezon serialu braci Duffer
uzyskał wskaźnik oglądalności na poziomie 4,1 mln, sezon czwarty - 3,3 mln, sezon drugi - 3,1 mln, a sezon trzeci - 3,1 mln. W amerykańskim zestawieniu wszystkie cztery sezonu wylądowały w tygodniowym Top 10.
To pierwszym przypadek, by wszystkie cztery sezony jednego serialu jednocześnie były w dziesiątce.
Najnowsze światowe zestawienie znajdziecie TUTAJ
, a polskie TUTAJ
. Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.
W Ameryce pierwsze cztery odcinki nowego sezonu "Stranger Things"
zadebiutują już dziś wieczorem. W Polsce będą dostępne jutro.
Zwiastun 5. sezonu serialu "Stranger Things"