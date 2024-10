"Diamentowa afera": będzie sequel. Martin Lawrence ponownie w głównej roli

"Diamentowa afera" wybuchnie po raz kolejny

Getty Images © NBC / Contributor



Zwiastun filmu "Bad Boys: Ride or Die"

Projekt znajduje się na razie na wczesnym etapie developmentu. Do napisania scenariusza został zatrudniony Cole Maliska (" Almost Human ", " Chicago P.D. ").Bohaterem pierwszej " Diamentowej afery " jest Miles Logan ( Lawrence ) - doświadczony złodziej klejnotów. Niestety, jego ostatni napad kończy się wpadką. Przed przybyciem policji Miles ukrywa ogromny diament w szybie wentylacyjnym budynku. Kiedy po wyjściu z więzienia próbuje odzyskać swój łup, okazuje się, że w miejscu, gdzie go ukrył, znajduje się obecnie komisariat policji. Nie ma rady - aby odzyskać zdobycz, bohater musi podszywać się pod stróża prawa.Przypomnijmy, że Sony i Lawrence odświeżyli w ostatnim czasie z dużym sukcesem serię " Bad Boys ". Trzecia czwarta część cyklu z 2020 i 2024 roku zarobiły w kinach łącznie ponad 800 milionów dolarów.