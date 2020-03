"Doktor Sen" na 4K UHD Blu-ray, Blu-ray i DVD

Dan Torrance ( Ewan McGregor ), który nadal nosi blizny po koszmarze, jaki przeżył jako dziecko w hotelu Panorama, usiłuje znaleźć jakąś namiastkę spokoju. Jednak spokój ten zostaje zakłócony, kiedy Dan spotyka Abrę ( Kyliegh Curran ), odważną nastolatkę, posiadającą potężny, pozazmysłowy dar znany jako "lśnienie". Abra, która instynktownie rozpoznała, że Dan przejawia te same zdolności co ona, odszukała go, ponieważ rozpaczliwie potrzebuje pomocy w walce z bezlitosną Rose Kapelusz ( Rebecca Ferguson ) i jej zwolennikami - kultem o nazwie Prawdziwy Węzeł, którego członkowie żerują na lśnieniu niewinnych, aby zachować nieśmiertelność.Dan i Abra zawierają nietypowy układ, aby stoczyć brutalną walkę na śmierć i życie z Rose. Niewinność Abry oraz jej bezpretensjonalne podejście do własnego lśnienia skłaniają Dana do użycia własnych mocy z niespotykaną dotąd siłą. Odważa się on powrócić do hotelu Panorama i stawić czoła własnym lękom, ponownie budząc duchy przeszłości.to kontynuacja, jednej z najgłośniejszych powieści Stephena Kinga brawurowo zekranizowanej cztery dekady temu przez Stanleya Kubricka . Obraz powstał na podstawie książki Kinga pod tym samym tytułem wydanej w 2013 roku i uhonorowanej w tym samym roku Nagrodą im. Brama Stokera dla najlepszej powieści. Książkę na duży ekran przeniósł Mike Flanagan , reżyser, który kilka lat wcześniej sfilmował już inną powieść Kinga zatytułowanąRzadko która opowieść o dysfunkcyjnej rodzinie zapisała się w tak szokujący i trwały sposób we współczesnej zbiorowej świadomości jak historia Torrance'ów - ojca, matki i syna, którzy są bohaterami trzeciej powieści Stephena Kinga pod tytułem "Lśnienie". Książka, wydana w 1977 r., sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. Do napisania historii Jacka, Wendy i Danny'ego Torrance'ów zainspirowały autora osobiste potyczki, jak również jego pobyt w pokoju 217 hotelu Stanley Hotel w Kolorado. To jedno z najbardziej osobistych dzieł Kinga . Przeraża nie ze względu na żyjące obok nas potwory, lecz z powodu prawdziwych demonów, które kryją się w każdym z nas.Trzydzieści sześć lat później King wydał kontynuację tamtej powieści zatytułowaną "Doktor Sen", która przedstawia dalsze losy Dana Torrance'a. Mimo że obie książki stanowią doskonałe studium horroru i suspensu, "Lśnienie" pogrąża czytelnika w mrocznych odmętach uzależnienia, podczas gdy "Doktor Sen" prowadzi go w stronę światła poprzez powrót do zdrowia, poświęcenie i odkupienie win.Wyreżyserowana przez Stanleya Kubricka ekranizacjaz 1980 roku jest powszechnie uważana za jeden z najwybitniejszych horrorów wszech czasów. Jednocześnie to jeden z najbardziej znamienitych przykładów odejścia przez twórcę filmowego od książkowego oryginału. W filmie Kubricka różne elementy historii, takie jak los hotelu Panorama, czy pewne aspekty postaci Jacka Torrance'a, wykorzystano w dowolny sposób. Fakty są jednak takie, że obie wersje ostatecznego zatracenia się Jacka w szponach nałogu i popadnięcia przez niego w obłęd umocniły pozycje zarówno Kinga, jak i Kubricka jako geniuszy w swoich dziedzinach.Pierwszą powieść Stephena Kinga reżyser Mike Flanagan przeczytał będąc w piątej klasie szkoły podstawowej. I z miejsca został dożywotnim fanem pisarza. Powieść "Doktor Sen" powraca do wielu wątków poruszonych w "Lśnieniu", które nie zostały uwzględnione w filmie, takich jak uzależnienie i walka z nim, w stopniu, w jakim ukazał je King . –– mówi Mike Flanagan . –– dodaje reżyser.Co ciekawe, sam Stephen King nie był z początku zainteresowany ekranizacją swojej powieści. Film Kubricka na podstawie "Lśnienia" jest arcydziełem, ale sam pisarz, czego wyraz dawał niejednokrotnie, nie jest jego zbyt wielkim fanem z racji zbyt swobodnego potraktowania przez reżysera materiału źródłowego. Przekonanie Kinga do zmiany zdania zajęło Flanaganowi sporo czasu, ale ostatecznie się udało.Główną rolę w filmiezagrał Ewan McGregor . To jeden z niewielu horrorów w dorobku aktora, który jak sam przyznaje, nie lubi się bać. –– wspomina Ewan McGregor Od "Lśnienia" do "Snu": pisarz Stephen King i reżyser oraz scenarzysta Mike Flanagan analizują powieść i pierwszy film, dyskutując o podejściu do sequelaJak powstawał "Doktor Sen": Nowa wizjaPowrót do Overlook