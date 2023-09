Taylor Swift pokonała diabła! "Egzorcysta" ucieka z premierą

Miliony kupują bilety na "Taylor Swift: The Eras Tour"

Zwiastun filmu "Taylor Swift: The Eras Tour"

Kiedy do kin trafi "Egzorcysta: Wyznawca"?

Dlaczego Blumhouse i Universal zdecydował się na taki krok? Jednocześnie z ogłoszeniem daty premiery filmu rozpoczęła się przedsprzedaż biletów. I choć AMC nie wydało zbyt wiele na promocję wydarzenia, to wolne miejsca znikały w ekspresowym tempie. JPortal Deadline podaje, że pierwszego dnia przedsprzedaży Amerykanie zostawili w kasach kinowych. Takie wyniki normalnie zarezerwowane są dla widowisk Marvela lub spod znaku Star Wars będzie grany przez cztery kolejne weekendy we wszystkich dużych sieciach kinowych, a także w IMAXach. Ceny biletów kosztują od 13,13 do 19,89 dolarów.Reakcja dystrybutora horroruzareagował niemal natychmiast. Film, który miał trafić do amerykańskich kin 13 października, został przeniesiony na. Informację o tym podał sam Jason Blum w poście zakończonym6 październik to rozsądne posunięcie. Weekend pozbawiony został bowiem wcześniej dużej premiery, kiedy Sony zdecydowało się przenieść premierę komiksowego widowiskana lato 2024 roku.Będzie historią ojca, który podejrzewa, że jego córka została opętana. W tym celu zwraca się do kobiety, która przed laty przeszła to samo. Jest nią Chris MacNeil ( Ellen Burstyn ).