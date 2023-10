Taylor Swift podbija kina. Jej film "Taylor Swift: The Eras Tour" zarobił 100 milionów jeszcze przed premierą

Taylor Swift radzi sobie w kinach śpiewająco

"Taylor Swift: The Eras Tour" - zwiastun

Powrót filmu koncertowego?

Jak donosi AMC, zainteresowanie amerykańskiej widowni jet ogromne, od wielkich aglomeracji do najmniejszych miasteczek.Uroczysta premiera filmu odbędzie się w Los Angeles 11 października. Dwa dni później " Taylor Swift: The Eras Tour " wejdzie do szerokiej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych.Sprzedaż biletów ruszyła 31 sierpnia i od tego momentu film bije rekordy. Taylor Swift i jej ekipa dostali pozwolenie od Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych (SAG-AFTRA) na promowanie filmu w trakcie trwającego strajku. Piosenkarka ma obecnie przerwę w swojej trasie koncertowej. Powrót na scenę jest planowany na 9 listopada - wtedy ma odbyć się koncert artystki w Buenos Aires.To dobry czas dla filmów koncertowych. " Taylor Swift: The Eras Tour " pobił rekord sprzedaży biletów w swojej kategorii.Z okazji 40. rocznicy premiery film został przypomniany podczas festiwalu w Toronto, a potem trafił do kin. W zeszły weekend zarobił milion dolarów w box-offisie.