"Euforia": Znamy gwiazdy 3. sezonu. Natasha Lyonne i Eli Roth?

Reżyser horrorów Eli Roth, gwiazda "Poker Face" i "Russian Doll" Natasha Lyonne, piosenkarka Rosalía oraz Sharon Stone – to tylko niektóre z gwiazd, jakie pojawią się w trzecim sezonie serialu "Euforia". Kogo jeszcze zobaczymy na ekranie u boku Zendayi, Hunter Schafer i Sydney Sweeney? Mamy też pierwsze zapowiadające nowe odcinki zdjęcie.
HBO ujawnia obsadę trzeciego sezonu "Euforii" Stacja HBO ogłosiła właśnie obsadę trzeciego sezonu "Euforii".
Nowymi członkami obsady serialu są: Bella Podaras
, Bill Bodner, Cailyn Rice
, Colleen Camp
, Danielle Deadwyler
, Eli Roth
, Gideon Adlon
, Hemky Madera
, Homer Gere
, Jack Topalian
, Jessica Blair Herman
, Kwame Patterson
, Madison Thompson
, Matthew Willig
, Natasha Lyonne
, Rebecca Pidgeon
, Sam Trammell
i Trisha Paytas
.
W trzecim sezonie wystąpią też Adewale Akinnuoye-Agbaje
, Toby Wallace
, Sharon Stone
, Rosalía
, Marshawn Lynch
, Darrell Britt-Gibson
, Kadeem Hardison
, Priscilla Delgado
, James Landry Hébert
, Anna Van Patten
oraz Asante Blackk
– ich udział potwierdzono już wcześniej.
Oprócz nich w trzecim sezonie pojawi się oczywiście "stara gwardia": Zendaya
, Hunter Schafer
, Eric Dane
, Jacob Elordi
, Sydney Sweeney
, Alexa Demie
, Maude Apatow
, Martha Kelly
, Chloe Cherry
i Colman Domingo
.
Na razie nie znamy szczegółów fabuły nowych odcinków "Euforii
", nie wiemy też, w kogo wcielą się nowi aktorzy. HBO ujawniło jednak zapowiadające trzeci sezon zdjęcie Danielle Deadwyler: Zendaya
ujawniła w zeszłym roku, że w trzecim sezonie czeka nas przeskok czasowy: mamy zobaczyć bohaterów już po tym, jak ukończyli liceum.
Zdjęcia do ośmioodcinkowego sezonu trzeciego ruszyły w lutym w Los Angeles. Premierę zaplanowano na wiosnę 2026 roku.
