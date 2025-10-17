Newsy Seriale "Euforia": Znamy gwiazdy 3. sezonu. Natasha Lyonne i Eli Roth?
"Euforia": Znamy gwiazdy 3. sezonu. Natasha Lyonne i Eli Roth?

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Reżyser horrorów Eli Roth, gwiazda "Poker Face" i "Russian Doll" Natasha Lyonne, piosenkarka Rosalía oraz Sharon Stone – to tylko niektóre z gwiazd, jakie pojawią się w trzecim sezonie serialu "Euforia". Kogo jeszcze zobaczymy na ekranie u boku Zendayi, Hunter Schafer i Sydney Sweeney? Mamy też pierwsze zapowiadające nowe odcinki zdjęcie.

HBO ujawnia obsadę trzeciego sezonu "Euforii"



euphoria.jpeg


Stacja HBO ogłosiła właśnie obsadę trzeciego sezonu "Euforii". Nowymi członkami obsady serialu są: Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Natasha Lyonne, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell i Trisha Paytas.

W trzecim sezonie wystąpią też Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten oraz Asante Blackk – ich udział potwierdzono już wcześniej.
     
Oprócz nich w trzecim sezonie pojawi się oczywiście "stara gwardia": Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry i Colman Domingo.

Na razie nie znamy szczegółów fabuły nowych odcinków "Euforii", nie wiemy też, w kogo wcielą się nowi aktorzy. HBO ujawniło jednak zapowiadające trzeci sezon zdjęcie Danielle Deadwyler:


Zendaya ujawniła w zeszłym roku, że w trzecim sezonie czeka nas przeskok czasowy: mamy zobaczyć bohaterów już po tym, jak ukończyli liceum.

Zdjęcia do ośmioodcinkowego sezonu trzeciego ruszyły w lutym w Los Angeles. Premierę zaplanowano na wiosnę 2026 roku.


"Euforia" – zwiastun sezonu drugiego


