Szef HBO podał przybliżoną datę premiery 3. sezonu "Euforii"

Pojawiają się pierwsze konkretniejsze i zarazem potwierdzone informacje dotyczące premiery trzeciego sezonu "Euforii". W niedawnej rozmowie z Variety dyrektor generalny HBO Casey Bloys potwierdził, że serial powróci na platformę wiosną przyszłego roku. Kontynuacja ukaże się cztery lata po premierze ostatniego odcinka drugiego sezonu.
"Euforia" powróci wiosną. Co wiemy o trzecim sezonie?
Dyrektor generalny HBO rozmawiał z dziennikarzami Variety bezpośrednio po rozdaniu nagród Emmy
. Cieszący się z powodu tryumfującego "Pingwina
" Bloys został zapytany o jedną z najbardziej oczekiwanych tegorocznych premier platformy – trzeci sezon serialu "Euforia
". Dyrektor przyznał, że ostateczna data emisji pierwszego odcinka nie została jeszcze ustalona przez stację. "Ale będzie to wiosna" – dodał.
Przypomnijmy, że raptem kilka miesięcy temu o serialu opowiadała jedna z głównych gwiazd produkcji, Sydney Sweeney
. W rozmowie z magazynem Empire powiedziała: Cassie na zawsze pozostanie bliska memu sercu. Jest szalona. Popełnia masę błędów, ale czyni to z miłości. To może być smutna wersja miłości. To wielka frajda grać postać tak szaloną jak ona. A Sam to wspaniały filmowiec we współpracy, bo kiedy czytam, co napisał i potem dzwonię do niego mówiąc "niech to będzie jeszcze bardziej szalone", on odpowiada "jestem za". A nowy sezon będzie naprawdę szalony.
Jak informowaliśmy jakiś czas temu, trzeci sezon "Euforii
" przyniesie widzom sporo zmian. Oprócz przeskoku czasowego powodującego, że bohaterowie będą już absolwentami liceum, do obsady oraz twórców dołączą nowe nazwiska. W rolach gościnnych pojawią się piosenkarka Rosalía
, Darrell Britt-Gibson
("Barry
"), James Landry Hébert
("1883
") oraz Sharon Stone
("Nagi instynkt
"). Producenci oznajmili także, że odpowiedzialnego za muzykę Labrintha
wspomógł w tym sezonie dwukrotny laureat Oscara
, Hans Zimmer
. Sam Levinson
nakręcił trzeci sezon na taśmie 65mm.
"Euforia" – zwiastun drugiego sezonu