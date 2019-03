"Faceci i laleczki" wracają na wielki ekran

Studio TriStar Pictures nabyło prawa do remake'u klasycznego musicaluz 1955 roku.Oryginał, w którym główne role zagrali Frank Sinatra Marlon Brando , był adaptacją słynnego broadwayowskiego show opartego na opowiadaniach Damona Runyona.Organizator nielegalnych gier hazardowych Nathan Detroit ( Frank Sinatra ) ma problem ze znalezieniem nowego lokalu. Naciska na niego nie tylko policja, ale także spragnieni uciech kanciarze. Życia nie zamierza mu ułatwiać również jego narzeczona Adelaida ( Vivian Blaine ), która czeka 14 lat, aby wyjść za mąż. Nathan jest w dodatku bez grosza, a na wynajęcie nowej "mety" potrzebuje 1000 $. Decyduje się więc na desperacki krok: zakład ze Sky Mastersonem ( Marlon Brando ), wytrawnym hazardzistą. Przedmiotem zakładu jest sierżant Sarah Brown ( Jean Simmons ), siostra misji "Zbaw Duszę", walcząca na co dzień z hazardem. Aby wygrać, Sky musi poderwać dziewczynę i zabrać ją na obiad do Hawany.Producentami nowej wersji będą John Goldwyn ) i Marc Toberoff ).