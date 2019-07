"Flintstonowie" dla dorosłych. Będzie remake serialu

Warner Bros. Animation szykuje nowy serial komediowy. Jego tytuł brzmi jednak bardzo znajomo -Projekt pomyślany jest jako serial animowany skierowany do widzów dorosłych. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że wyprodukuje go Elizabeth Banks (cykl).to jeden z najbardziej znanych seriali animowanych lat 60. Opowiadał on o perypetiach zwyczajnych mieszkańców zwyczajnego miasteczka w czasach epoki kamienia łupanego. Całość utrzymana była w konwencji typowego sitcomu. Obraz doczekał się wielu kontynuacji. Od lat mówiło się też o remake'u, głównie na potrzeby kina.Na razie nie wiadomo, dla kogo powstanie nowy serial. Wydaje się jednak wielce prawdopodobne, że domemzostanie platforma HBO Max.