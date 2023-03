Flintstonowie pożegnają epokę kamienia łupanego w "Bedrock". Elizabeth Banks w głównej roli

Getty Images © David Livingston

W polskich kinach można już oglądać nowy film w reżyserii(koniecznie sprawdźcie zwiastun TUTAJ), a właśnie dowiedzieliśmy się, że twórczyni i gwiazda serii " Pitch Perfect " zaangażowała się w realizację, czyli. Banks będzie przy nim pełniła funkcję producentki i użyczy głosu głównej postaci – dorosłej córki Freda i Wilmy o imieniu Pebbles. W obsadzie są już Stephen Root jako Fred, Amy Sedaris jako Wilma, Nicole Byer jako Betty, Joe Lo Truglio jako Barney i Manny Jacinto jako Bamm-Bamm.Fabuła serialu "Bedrock" skupi się wokół życia dorosłej – około 20-letniej – Pebbles. Jej rodzice przybywają już na emeryturze i nie rozumieją – podobnie jak pozostali mieszkańcy miasteczka – zmian, jakie zachodzą w świecie; otóż epoka kamienia łupanego zaczyna ustępować epoce brązu. W nowych sprzyjających okolicznościach Pebbles zaczyna rozwijać swoją karierę.Nad projektem pracują Warner Bros. Animation i Fox Entertainment.Nowy reżyserski projekt Elizabeth Banks został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w 1985 roku. Doszło wtedy do katastrofy samolotu, którym leciał handlarz narkotykami z dużą ilością kokainy. Późniejsze zdarzenia wskazywały na to, że paczkę z nielegalną substancją pożarł przypadkowy niedźwiedź. Co się dalej działo, to już legenda. Zobaczcie sami.