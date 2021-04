FOX przejmuje sequel "Flintstonów" dla dorosłych

Stacja FOX została domem skierowanego do dorosłej widowni serialu animowanego "Bedrock". Będzie to sequel klasycznego serialu animowanego " Flintstonowie ".O planach realizacji serialu pisaliśmy w 2019 roku. Jego producentką jest Elizabeth Banks . Teraz dowiedzieliśmy się, że znajdzie się również w obsadzie użyczając głosu Pebbles Flintstone.Akcja "Bedrock" rozgrywać się będzie dwie dekady po wydarzeniach z serialu " Flintstonowie ". Fred szykuje się do przejścia na emeryturę, Pebbles gotowa jest rozpocząć własną karierę zawodową, a Epoka Kamienia Łupanego powoli oddaje pola Epoce Brązu.