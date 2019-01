Serial "Vision and Scarlett Witch" ma już scenarzystkę

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, na potrzeby platformy Disney+ Marvel wyprodukuje kilka seriali powiązanych z ich kinowym uniwersum. Jednym z nich będzie. Projekt zyskał właśnie scenarzystkę.Marvel postawił na osobę, która z kinowym uniwersum studia jest już obeznana. Jest to bowiem Jac Schaeffer , która była współautorką fabuły tegorocznego widowiska. Odpowiadała też za fabułę, do którego to filmu zdjęcia powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Schaeffer będzie również producentką wykonawcząNa razie nie ma żadnych informacji na temat tego, o czym będzie opowiadał serial. Nie jest więc jasne, czy twórcy szykują nową historię, czy może będą inspirować się którymś z cykli komiksowych.Choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone, wszyscy spodziewają się, że w rolach tytułowych pojawią się Paul Bettany