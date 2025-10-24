Byliśmy na uroczystej premierze "Franza Kafki" Agnieszki Holland

Reżyserka Agnieszka Holland opowiada o kulisach powstania filmu

Autor zdjęć Tomasz Naumiuk wyjaśnia proces opracowywania wizualnego pomysłu na film

Aktorka Sandra Korzeniak tłumaczy, jak film zmienił jej spojrzenie na samego pisarza

"Franz Kafka" – o filmie

Franz Kafka" – zwiastun filmu

Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem.