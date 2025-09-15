Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Polski kandydat wybrany!
TVN24.pl / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Jason Armond
Dziś poznaliśmy tytuł filmu, który Polska wyśle do Los Angeles, by walczył o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Członkowie komisji oscarowej postawili na doskonale znaną członkom Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej Agnieszkę Holland. Kandydatem został bowiem jej film biograficzny "Franz Kafka".

Mamy kandydata do Oscara. Kogo pokonał "Franz Kafka"?



W tym roku przewodniczącą komisji oscarowej była znana producentka Ewa Puszczyńska. W jej skład wchodzili także: Agatha Dominik, Kamila Dorbach, Bartosz Konopka, Joanna Kos-Krauze, Hanna Raniszewska, Krzysztof Spór, Krzysztof Terej i Grażyna Torbicka.

Do walki o reprezentowanie Polski na Oscarach przystąpiło siedem filmów:

"Chopin, Chopin!" reż. Michał Kwieciński
"Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski
"Dwie siostry" reż Łukasz Karwowski
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
"Listy z Wilczej" reż. Arjun Talwar
"Pociągi" reż. Maciej Drygas
"Vinci 2" reż. Juliusz Machulski


Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem.

Zwiastun filmu "Franz Kafka"




Franz Kafka  (2025)

 Franz Kafka

