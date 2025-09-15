Oscary 2026: Polski kandydat wybrany!

Dziś poznaliśmy tytuł filmu, który Polska wyśle do Los Angeles, by walczył o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Członkowie komisji oscarowej postawili na doskonale znaną członkom Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej Agnieszkę Holland. Kandydatem został bowiem jej film biograficzny "Franz Kafka".
Mamy kandydata do Oscara. Kogo pokonał "Franz Kafka"?
W tym roku przewodniczącą komisji oscarowej była znana producentka Ewa Puszczyńska
. W jej skład wchodzili także: Agatha Dominik
, Kamila Dorbach, Bartosz Konopka
, Joanna Kos-Krauze
, Hanna Raniszewska
, Krzysztof Spór, Krzysztof Terej
i Grażyna Torbicka
.
Do walki o reprezentowanie Polski na Oscarach przystąpiło siedem filmów:
"Chopin, Chopin!
" reż. Michał Kwieciński
"Dom dobry
" reż. Wojciech Smarzowski
"Dwie siostry
" reż Łukasz Karwowski
"Franz Kafka
" reż. Agnieszka Holland
"Listy z Wilczej
" reż. Arjun Talwar
"Pociągi
" reż. Maciej Drygas
"Vinci 2
" reż. Juliusz Machulski Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem.
Zwiastun filmu "Franz Kafka"