Polski kandydat do Oscara 2026 trafi do amerykańskich kin

W tym roku Polska wystawiła do walki o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy dramat biograficzny Agnieszki Holland "Franz Kafka". Teraz okazuje się, że amerykańska widownia będzie miała okazję go obejrzeć.
Agnieszka Holland wraca do amerykańskich kin "Franz Kafka"
to czeska produkcja zrealizowana przy wsparciu Polski. Na niedawnym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
został nagrodzony czterema statuetkami, w tym Srebrnym Lwami i nagrodą dla najlepszego aktora (otrzymał ją odtwórca roli Kafki Idan Weiss
).
Film właśnie wszedł do polskich kin. Wkrótce pojawi się też za Oceanem. Dystrybutorem w Ameryce została Cohen Media Group. Firma specjalizuje się w dystrybucji europejskich produkcji.
O filmie "Franz Kafka"
Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem.
W obsadzie, oprócz Weissa
, znaleźli się: Peter Kurth
, Jenovéfa Boková
, Ivan Trojan
i Sandra Korzeniak
.
Zwiastun filmu "Franz Kafka"