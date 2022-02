"Futurama" jest niezniszczalna! Będą nowe odcinki

Co wiemy o wskrzeszonej "Futuramie"?

"Futurama" - serialowy Feniks

"Futurama" - kwarantanna zawiodła

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów serialu " Futurama " (znanego też w Polsce jako "Przygody Fry'a w kosmosie"). Po raz kolejny serial zostanie wskrzeszony z martwych. Nowe odcinki pojawią się w przyszłym roku, czyli 10 lat po skasowaniu serialu. Futurama " powstanie na zlecenie Hulu. W przygotowaniu jest 20 odcinków, które trafią na platformę Hulu w dwóch transzach. Za nowe odcinki odpowiadać będą twórcy serialu, Matt Groening W nowych sezonach " Futuramy " pojawi się większość oryginalnej obsady. Wszystko jednak wskazuje na to, że Bender przemówi nowym głosem. Co prawda twórcy i producenci chcieli, żeby powrócił John DiMaggio (on sam zresztą też), jednak negocjacje utknęły w martwym punkcie. W przyszłym tygodniu rozpoczynają się próby czytane i do nich ma zostać zaangażowany inny aktor. Futurama " jest niczym Feniks, który powstanie z popiołów. Serial po raz pierwszy został skasowany w 2004 roku przez stację FOX. Kiedy okazało się jednak, że na rynku DVD cieszy się olbrzymią popularnością, " Futuramę " przejęło Comedy Central w 2009 roku. Po dwóch sezonach serial, w 2013 roku, został ponownie skasowany.Akcja " Futuramy " rozpoczyna się 31 grudnia 1999 roku. Philip J. Fry to klasyczny przykład nieudacznika. Zrywa z nim dziewczyna, po czym wyrzuca go z domu, kradną mu ukochany rower, a na domiar wszystkiego musi dostarczyć pizze w Sylwestra. Jakby wszystkiego było mało, dostawa do Centrum Kriogenicznego okazuje się zwykłym telefonicznym dowcipem. Zrezygnowany Fry siada na krześle i przypadkowo wpada do zamrażarki kriogenicznej, by zapaść w 1000-letnią hibernację! Kiedy budzi się ze długiej drzemki, Nowy Jork nie jest już taki sam...