"Futurama" dostała dwa nowe sezony na Hulu

"Futurama" – o czym jest?

"Futurama"

Nowa "Futurama" – co o niej wiemy?

"Futurama" – zwiastun 8. sezonu

"Futurama" to amerykański serial animowany stworzony z myślą o dorosłych widzach. Jego pomysłodawcą jest Matt Groening , autor serialu " Simpsonowie ". W latach 1999-2003 "Futurama" emitowana była przez stację Fox, a w Polsce – TV4 pod tytułem "Przygody Frya w kosmosie". W późniejszych latach polscy widzowie mogli oglądać serial pod oryginalnym tytułem na Comedy Central. W 2007 roku "Futurama" dostała nowe życie w postaci czterech filmów animowanych przeznaczonych na rynek DVD. Później zostały one pocięte na odcinki i emitowane jako kolejny sezon. Na Comedy Central serial doczekał się łącznie 7 sezonów do 2012 roku. W 2022 roku "Futurama" trafiła pod skrzydła Hulu.Fabuła serialu opowiada o Philipie Fryu – 25-letnim dostawcy pizzy, który czuje, że jego życie zmierza donikąd. Zamraża się więc w 2000 roku i budzi dopiero po upływie tysiąca lat w Nowym Jorku. W przyszłości dostaje drugą szansę, żeby coś ze swoim życiem zrobić. Zyskuje wielu przyjaciół i wraz z nimi rozpoczyna pracę w firmie Planet Express Corporation, a jego zadaniem jest dostarczanie paczek do pięciu części galaktyki.W oficjalnym opisie nowego sezonu czytamy:W nowych odcinkach powróciła cała główna obsada oryginalnego serialu: John DiMaggio