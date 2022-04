"Gambit królowej", Louis C.K. z nagrodami Grammy 2022

Grammy 2022: Niespodzianki i kontrowersje

W niedzielę odbyła się ceremonia wręczenia nagród Grammy . Obyło się bez rękoczynów na scenie. Udało się nawet to, co było niemożliwe na Oscarach, czyli umożliwienie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wygłoszenia krótkiego przemówienia.Największą tegoroczną kontrowersją jest wybór laureata w kategorii album komediowy roku. Otrzymał ją Louis C.K. za nagranie z wyprodukowanego przez samego siebie show "Sincerely" już po wybuchu skandalu związanego z jego nieodpowiednim zachowaniem w stosunku do kobiet. Na albumie znalazły się jego żarty ze skandalu.Sporą niespodzianką było też nagrodzenie zrodzonego na TikToku "The Unofficial Bridgerton Musical". Jest to album z piosenkami nagranymi w czasie covidowego lockdownu na bazie serialu platformy Netflix " Bridgertonowie ". Co ciekawe, serial walczył o Grammy w kategorii najlepsza kompilacyjna ścieżka muzyczna, ale przegrał z " Billie Holiday ".Poniżej prezentujemy nagrody w kategoriach filmowych i serialowych. Pełną listę laureatów i nominowanych znajdziecie TUTAJ Najlepsza kompilacyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnychNajlepsza ilustracyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnychNajlepsza piosenka napisana specjalnie dla formy wizualnej- " Bo Burnham: Inside Najlepszy film muzyczny