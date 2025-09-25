"Ghost of Yotei" – recenzja. Mściwy duch z północy

Już za chwilę na rynku zadebiutuje "Ghost of Yotei" – kontynuacja hitu od studia Sucker Punch, które pięć lat temu dało światu opowieść o Jinie Sakai i jego walce z mongolską inwazją. Tym razem jednak twórcy przenoszą nas aż o trzy stulecia naprzód i wprowadzają nową bohaterkę. Zhańbionego samuraja zastępuje Atsu – kobieta, której życie zmienia się w dramat po utracie rodziny, a ścieżka zemsty prowadzi ją ku legendzie mścicielki.
Na karcie gry znajdziecie naszą RECENZJĘ
. Anna Rogala ocenia "Ghost of Yotei
" bardzo wysoko, chwaląc zarówno odważne decyzje fabularne, jak i dopracowaną oprawę audiowizualną.
"Ghost of Yotei" – przeczytaj naszą recenzję
Recenzentka podkreśla, że historia Atsu to zupełnie inny ciężar gatunkowy niż losy Jina. Zamiast wielkiego konfliktu dostajemy opowieść o prywatnej tragedii i zemście, z której rodzi się mit kobiecego ducha mściciela. Narracja osadzona w realiach epoki Edo łączy dramat jednostki z elementami mistycyzmu, a całość zostaje podlana atmosferą pełną onirycznych obrazów, od złocistych liści miłorzębu po monumentalne pejzaże śnieżnych równin.
"Ghost of Yotei
" imponuje bogactwem szczegółów – od odświeżonej struktury otwartego świata, w którym aktywności nie nużą, po drobiazgi narracyjne i wizualne, jak prowadzący do kapliczek wiatr czy wierna wilczyca towarzysząca bohaterce. W starciach Atsu posługuje się nie tylko kataną, ale i kusarigamą czy yari, a arsenał wzbogacają kunai, metsubushi czy płomienie Oni. Całość prezentuje się widowiskowo dzięki filtrom inspirowanym twórczością Akiry Kurosawy
i Takashiego Miike
, a ścieżka dźwiękowa Toma Otowa i Shinichiro Watanabe nadaje grze dodatkowej głębi.
Choć zdarzają się drobne problemy techniczne, recenzentka nie ma wątpliwości: to produkcja, która potrafi zachwycić rozmachem i intymnością jednocześnie. Jej 30 godzin z "Ghost of Yotei
minęło błyskawicznie – a przecież to dopiero początek, bo czeka jeszcze masa aktywności pobocznych.
i dowiedz się, dlaczego "Ghost of Yotei
" to nie tylko udany sequel, ale też odważny krok, który redefiniuje serię i dostarcza jednej z najważniejszych przygód tego roku.
Zobacz zwiastun "Ghost of Yotei"