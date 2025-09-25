Newsy Gry "Ghost of Yotei" – recenzja. Mściwy duch z północy
Gry

"Ghost of Yotei" – recenzja. Mściwy duch z północy

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Ghost+of+Yotei%22+%E2%80%93+recenzja.+M%C5%9Bciwy+duch+z+p%C3%B3%C5%82nocy-163107
&quot;Ghost of Yotei&quot; – recenzja. Mściwy duch z północy
Już za chwilę na rynku zadebiutuje "Ghost of Yotei" – kontynuacja hitu od studia Sucker Punch, które pięć lat temu dało światu opowieść o Jinie Sakai i jego walce z mongolską inwazją. Tym razem jednak twórcy przenoszą nas aż o trzy stulecia naprzód i wprowadzają nową bohaterkę. Zhańbionego samuraja zastępuje Atsu – kobieta, której życie zmienia się w dramat po utracie rodziny, a ścieżka zemsty prowadzi ją ku legendzie mścicielki.

Zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po ten tytuł?

Na karcie gry znajdziecie naszą RECENZJĘ. Anna Rogala ocenia "Ghost of Yotei" bardzo wysoko, chwaląc zarówno odważne decyzje fabularne, jak i dopracowaną oprawę audiowizualną.

"Ghost of Yotei" – przeczytaj naszą recenzję



Recenzentka podkreśla, że historia Atsu to zupełnie inny ciężar gatunkowy niż losy Jina. Zamiast wielkiego konfliktu dostajemy opowieść o prywatnej tragedii i zemście, z której rodzi się mit kobiecego ducha mściciela. Narracja osadzona w realiach epoki Edo łączy dramat jednostki z elementami mistycyzmu, a całość zostaje podlana atmosferą pełną onirycznych obrazów, od złocistych liści miłorzębu po monumentalne pejzaże śnieżnych równin.

Co jeszcze pisze nasza recenzentka?



"Ghost of Yotei" imponuje bogactwem szczegółów – od odświeżonej struktury otwartego świata, w którym aktywności nie nużą, po drobiazgi narracyjne i wizualne, jak prowadzący do kapliczek wiatr czy wierna wilczyca towarzysząca bohaterce. W starciach Atsu posługuje się nie tylko kataną, ale i kusarigamą czy yari, a arsenał wzbogacają kunai, metsubushi czy płomienie Oni. Całość prezentuje się widowiskowo dzięki filtrom inspirowanym twórczością Akiry Kurosawy i Takashiego Miike, a ścieżka dźwiękowa Toma Otowa i Shinichiro Watanabe nadaje grze dodatkowej głębi.

Choć zdarzają się drobne problemy techniczne, recenzentka nie ma wątpliwości: to produkcja, która potrafi zachwycić rozmachem i intymnością jednocześnie. Jej 30 godzin z "Ghost of Yotei" minęło błyskawicznie – a przecież to dopiero początek, bo czeka jeszcze masa aktywności pobocznych.

PRZECZYTAJ NASZĄ RECENZJĘ i dowiedz się, dlaczego "Ghost of Yotei" to nie tylko udany sequel, ale też odważny krok, który redefiniuje serię i dostarcza jednej z najważniejszych przygód tego roku.

Zobacz zwiastun "Ghost of Yotei"


Powiązane artykuły Ghost of Yotei

Ghost of Yotei  (2025)

 Ghost of Yotei

Ghost of Tsushima  (2020)

 Ghost of Tsushima

Najnowsze Newsy

Gry

Nadjeżdża "Forza Horizon 6"! Playground games odsłania karty

Gry

Uniwersum "Monster Hunter" podbije komórki. Nadchodzi nowa gra

Gry

"Nioh 3" z datą premiery!

Gry

Kultowy "Deus Ex" zremasterowany! Jest data premiery

Filmy

Tak, PTA pomagał Scorsesemu i Scottowi

1 komentarz
Filmy

"Chopin, Chopin" – recenzja filmu. Czy to biografia godna mistrza?

Filmy

Poglądy to nie wszystko. Emma Watson o swojej relacji z J.K. Rowling

9 komentarzy