"Ghostwire: Tokyo" - darmowa aktualizacja na PS5 i debiut w Xbox Game Pass

Nowy tryb gry „Pajęcza nić”

Jeśli z niecierpliwością i wypiekami na twarzy oczekiwaliście informacji na temat pojawienia się ostatniego ekskluzywnego tytułu stworzonego z myślą o PS5 przez twórców m.in. " Evil Within " na konsolach Xbox Series X|S, mamy dla Was dobrą wiadomość.Bethesda Softworks i Tango Gameworks opublikują Ghostwire: Tokyo ". Aktualizacja wprowadzi nowy tryb rozgrywki, nowe obszary do odkrycia, rozszerzone przerywniki fabularne, ulepszenia mechanik rozgrywki oraz wiele innych poprawek. Aktualizacja będzie dostępna dla obecnych i przyszłych właścicieli gry na PlayStation 5 oraz PC.W tym samym dniu, " Ghostwire: Tokyo " z wcześniej wspomnianymi ulepszeniami zadebiutuje w usłudze, stając się dostępną do pobrania na konsolachoraz komputerach z systemem Windows. Nowe tryby gry i zawartość wprowadzone w aktualizacji o nazwie Pajęcza Nić zapewnią najbardziej kompletną wersję przerażającego Tokio już od pierwszego dnia na Xbox i PC z Xbox Game Pass.Dodatkowy uzupełniający kampanię tryb „Pajęczej nici” stawia przed graczem wyzwanie przejścia 30 etapów wybieranych z ponad 120 ręcznie stworzonych poziomów. Pokonując wyzwania i przechodząc kolejne poziomy, gracze odblokują umiejętności i zdobędą walutę, za którą kupią nowe ulepszenia.Aktualizacja Pajęcza Nić dodaje nowe lokacje do odwiedzenia na nawiedzonych przez duchy ulicach Tokio, w tym upiorną szkołę podstawową. Nowe obszary oferują graczom nowe misje pozwalające odkryć więcej tajemnic. Główny wątek zostanie też wzbogacony rozszerzonymi przerywnikami fabularnymi, dzięki którym gracze towarzyszący Akito i KK w ich misji mającej na celu powstrzymanie groźnego Hannyi przed zniszczeniem Tokio poznają jeszcze więcej szczegółów.W aktualizacji Pajęcza Nić Tokio nawiedzą nowi niebezpieczni Przybysze tacy jak niewidzialne milczące spojrzenie czy nieuchwytny odwet. Aby pokonać tych nowych wrogów, Akito otrzyma nowe umiejętności, w tym nawałę żywiołów i potężny kontratak.dla wszystkich posiadaczy " Ghostwire: Tokyo ". Gra jest już dostępna na PC i systemach PlayStation 5, a 12 kwietnia trafi również na konsole Xbox Series X|S i PC z Xbox Game Pass. Czekacie na jej debiut w Game Passie?