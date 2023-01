"Hi-Fi Rush" nową grą twórców "Evil Within 2"! Dostępna już teraz w Gamepassie

Nikt nie spodziewał się japońskiej inkwizycji

O Tango Gameworks

Podczas pokazu, Tango Gameworks postanowiło podwójnie zaskoczyć graczy. Nie dość, że ich nowa produkcja,jest całkowitym odejściem od dotychczasowej twórczości skupionej dookoła horroru, to jeszcze zadebiutowała w usłudze Game Pass już dzisiaj!to rytmiczna gra akcji, która zachęca gracza do poruszania się i wykonywania akcji w rytm muzyki. Wcielamy się w rolę- młodego chłopaka, który pragnie zostać gwiazdą rocka. W jego klatce piersiowej serce bije w rytm muzyki - prawie dosłownie, bo młodzieniec ma w swoim ciele odtwarzacz muzyczny, który będzie wybijać mu rytm. Fani takich zespołów jakbędą wniebowzięci, bo ich utwory zasiliły soundtrack do nowej gry Tango.Tango Gameworks to studio znane głównie z tworzenia horrorów i gier akcji. Zostało założone w 2010 roku przez, legendarnego twórcę, który pracował m.in przy serii " Resident Evil ".Ich pierwszą produkcją było, survival horror, który swoją premierę miał w 2014 roku. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy i krytyków, głównie za sprawą atmosfery i elementów grozy. W 2017 roku studio wypuściło sequel,, który mimo jeszcze lepszego przyjęcia, nie do końca poradził sobie na rynku.