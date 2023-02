Legenda branży opuszcza Tango Gameworks - Shinji Mikami odchodzi ze studia

Shinji Mikami po 12 latach opuszcza Tango Gameworks

Wywiad z Johnem Johanasem, reżyserem "Hi-Fi Rush"

O czym opowiada "Hi-Fi Rush"?

Jak informuje portal TrueAchievements, Mikami był kreatywnym liderem i mentorem dla młodych deweloperów w Tango przez 12 lat. Pracował nad takimi grami jak seria " The Evil Within ", " Ghostwire: Tokyo " czy niedawno wydana " Hi-Fi Rush ". Mikami ma na swoim koncie imponujące 33-letnie doświadczenie w branży gier wideo – w wieku 30 lat był odpowiedzialny za reżyserię pierwszej części " Resident Evil ", która dała początek kultowej marce. Dziewięć lat później wyreżyserował " Resident Evil 4 ", najbardziej docenioną przez krytyków odsłonę serii. Pracował również nad innymi znanymi tytułami, m.in. " Dino Crisis ", " Viewtiful Joe " i " Vanquish ".. W tym samym roku studio zostało przejęte przez ZeniMax. Cztery lata później, w 2014 roku, Tango wydało grę " The Evil Within ", a w 2017 roku jej kontynuację – " The Evil Within 2 ". Ostatnio Mikami pracował jako producent wykonawczy nad" i " Hi-Fi Rush ", który zyskał duże uznanie i spotkał się z pozytywnym odbiorem graczy (naszą recenzję przeczytacie TUTAJ ).Wygląda na to, że– w wywiadzie dla Polygon w 2014 roku powiedział, że, a kiedy już "obrosną w piórka", dać im możliwość tworzenia własnych produkcji. Pozostaje mieć nadzieję, że ikona branży nie opuści jej na stałe i jeszcze zobaczymy coś stworzonego przy udziale Mikamiego