"Glorious Summer": polski film na prestiżowym amerykańskim festiwalu SXSW

"Glorious Summer": fabuła i twórcy

Zrealizowany na taśmie 16mm - za zdjęcia odpowiada Tomasz Woźniczka - zostanie zaprezentowany w ramach sekcji Global, poświęconej kinu wielu gatunków, charakteryzującej się oryginalnymi pomysłami narracyjnymi i znanej z odkrywania nowych, międzynarodowych talentów. W tym roku na festiwalu światowe premiery będą miały produkcje z udziałem m.in. Nicole Kidman Daisy Ridley czy Rosamund Pike . Do tych i wielu innych nazwisk o globalnej sławie dołączą także aktorki "Glorious Summer": Magdalena Fejdasz-Hanczewska "Glorious Summer" rozgrywa się w renesansowym pałacu w trakcie upalnego lata. Trzy kobiety trwają w beztroskim stanie zawieszenia, a enigmatyczny system spełnia wszystkie ich życiowe potrzeby - zapewnia jedzenie, rozrywkę i narzędzia do ciągłego samodoskonalenia. Istnieje tylko jedna zasada: nie wolno im przekroczyć otaczającego posiadłość muru.Wkrótce jednak na idyllicznym obrazku pojawiają się rysy. Skupiony na welnessowych afirmacjach plan dnia zaczyna przypominać zniewolenie, a spod uśmiechów i pogodnej powierzchowności przebijają odkładane latami złość, gniew i palące pragnienie wolności. Bohaterki zaczynają komunikować się za pomocą własnego kodu i potajemnie "ćwiczą umieranie", desperacko usiłując wypracować plan ucieczki. Czy wychowane w wiecznej niedojrzałości kobiety będą w stanie przekroczyć granice, które wyznaczył im system?Jak czytamy w informacji prasowej, "Glorious Summer" to autorskie ujęcie dystopijnej rzeczywistości, w której wolność i pełnia przeżywania są ceną za spokój, bezpieczeństwo i brak odpowiedzialności.Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiadają Helena Ganjalyan Bartosz Szpak - multidyscyplinarny duet reżyserski. Helena jest absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Bartosz ukończył szkołę filmową w Łodzi. Od wielu lat działają na różnych obszarach twórczych - Helena zajmuje się również choreografią i fotografią, Bartosz pisze muzykę i reżyseruje produkcje audio. Oprócz rozwijania dłuższych form tworzą filmy reklamowe i teledyski.Festiwal SXSW, znany także jako South by Southwest, to obok Sundance jedna z najważniejszych platform kina niezależnego w Stanach Zjednoczonych. Co roku w marcu twórcy wielu gałęzi szeroko pojętych kultury i sztuki gromadzą się w Austin w Teksasie, by wziąć udział nie tylko w festiwalu filmowym, ale także w równolegle odbywających się w ramach SXSW wydarzeniach i panelach dyskusyjnych. Program festiwalu obejmuje szerokie spektrum dziedzin branży kreatywnej, m.in. telewizję, muzykę i wirtualną rzeczywistość. W tym roku SXSW odbędzie się w dniach 7-15 marca.