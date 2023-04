"Gra o tron": Będzie nowy serial. George R.R. Martin scenarzystą

"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" - nowy serial ze świata "Gry o tron"

Mamy złą wiadomość dla fanów cyklu powieściowego", za to dobrą wiadomość dla fanów serialowego uniwersum. HBO daje zielone światło na realizację nowego show. To projekt, o którym już na stronach Filmwebu pisaliśmy.Nowy serial nosi obecnie tytuł. Kiedy pisaliśmy o nim, mówiło się, że będzie nosił tytułlubFabuła serialu bazować będzie na opowiadaniach George'a R.R. Martina (istniejącymi również w formie komiksów). Ich. Opowiadają one o przygodach(Ser Duncan Wysoki, późniejszy dowódca Gwardii Królewskiej) i jego(tak naprawdę Aegon Targaryen, późniejszy władca Siedmiu Królestw).Dunk i Jajo są niezwykle lubianymi postaciami. O możliwości przeniesienia ich przygód na ekrany mówiło się więc już od dawna. Kilka lat temu przeciwko takiemu pomysłowi wypowiedział się sam Martin , który stwierdził, że chciałby napisać więcej opowiadań poświęconych tej parze.Musiał jednak zmienić zdanie, ponieważ to właśnie. Będzie też pełnił funkcję jednego z producentów wykonawczych.Z serialem są też związane inne osoby, które doskonale znają to uniwersum: Ira Parker (producent i scenarzysta serialu), Ryan Condal (producent i scenarzysta serialu) oraz Vince Gerardis (producent seriali).