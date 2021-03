"Gra o tron": HBO rozważa trzy nowe spin-offy

HBO w dalszym ciągu szuka pomysłów na zarabianie na zakończonym serialu " Gra o tron ". Portal Deadline donosi, że stacja rozważa produkcję trzech nowych spin-offów osadzonych w tym świecie Pierwszym z nich jest "9 Voyages" lub "Sea Snake". Podobnie jak " House of the Dragon " serial bazować będzie na materiale opublikowanym w książce George'a R.R. Martina "Ogień i krew". Opowie bowiem o przygodach Lorda Corlysa Velaryona, zwanego Wężem Morskim.Postać ta zapewne pojawi się w " House of the Dragon ", gdyż był on mężem Rhaenys Targaryen w czasie wojny zwanej Tańcem Smoków, o której opowiada tamten serial. W "9 Voyages" poznamy jednak jego wcześniejsze przygody, czyli jego słynnych dziewięć morskich podróży, dzięki którym stał się żywą legendą.Z serialem tym związany jest Bruno Heller , który dla HBO przygotowuje już jeden projekt osadzony w świecie " Gry o tron " - "The Tales of Dunk and Egg".Drugi z rozważanych spin-offów nosi roboczy tytuł "Flea Bottom". Jak łatwo się domyślić, jego akcja rozgrywać się będzie w slumsach Królewskiej Przystani zwanych powszechnie Zapchlonym Tyłkiem.Trzeci z projektów ukrywa się pod tytułem "10,000 Ships". Miałby on opowiedzieć o księżniczce Nymerii, która na tytułowych 10 tysiącach statków poprowadziła swój lud Rhoynarów na emigrację z Essos do Westeros. Wylądowali oni w Dorne, a Nymeria została żoną księcia Morsa Martella.Czy którykolwiek z tych seriali doczeka się realizacji? Trudno ocenić. Należy bowiem pamiętać, że kiedy " Gra o tron " dobiegała końca, HBO zapowiedziało rozpoczęcie prac nad pięcioma spin-offami. Spośród nich żaden nie został zrealizowany. Najbliżej tego był "Bloodmoon" (lub "The Long Night"), którego akcja miała rozgrywać się 5 tysięcy lat wcześniej w czasach Inwazji Andalów na królestwa Pierwszych Ludzi, a gwiazdą była Naomi Watts . Rozpoczęto bowiem zdjęcia do odcinka pilotowego. W czasie prac nad nim HBO zmieniło zdanie i serial został skasowany.Obecnie w przygotowaniu jest " House of the Dragon " o dynastycznej wojnie Targaryenów. Zapowiedziane zostały zaś "The Tales of Dunk and Egg" (na bazie opowiadań Martina o przygodach wędrownego rycerza Dunka i jego giermka o imieniu Jajo) oraz bliżej niesprecyzowany serial animowany.