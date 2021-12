"Gra o tron": Przygody Dunka i Jaja otrzymały scenarzystę

"Dunk & Egg": co wiemy o spin-offie serialu "Gra o tron"?

Wszystko wskazuje na to, że prace nad kolejnym spin-offem hitu HBO " Gra o tron " nabierają rozpędu. Jak ujawnia portal Deadline, Steve Conrad (seriale " Patriota ", " Perpetual Grace, LTD ", " Ultra City Smiths ") został wybrany na scenarzystę serialu "Dunk & Egg". HBO na razie nie potwierdza tej informacji."Dunk & Egg" lub "The Tales of Dunk and Egg" bazować będzie na opowiadaniach George'a R.R. Martina "Błędny rycerz", "Zaprzysiężony miecz" i "Tajemniczy Rycerz" (istniejącymi również w formie komiksów). Ich akcja rozgrywa się 90 lat przed wydarzeniami znanymi z serialu " Gra o tron ". Opowiadają one o przygodach wędrownego rycerza Dunka (Ser Duncan Wysoki, późniejszy dowódca Gwardii Królewskiej) i jego giermka o imieniu Jajo (tak naprawdę Aegon Targaryen, późniejszy władca Siedmiu Królestw).Dunk i Jajo są niezwykle lubianymi postaciami. O możliwości przeniesienia ich przygód na ekrany mówiło się więc już od dawna. Kilka lat temu przeciwko takiemu pomysłowi wypowiedział się sam Martin , który stwierdził, że chciałby napisać więcej opowiadań poświęconych tej parze.HBO od dawna nosi się z planami realizacji kolejnych projektów osadzonych w świecie Westeros . Prace nad pierwszymi pięcioma spin-offami zostały ogłoszone jeszcze w trakcie emisji " Gry o tron ". Tylko jeden z nich - "Bloodmoon" (lub "The Long Night") z Naomi Watts w głównej roli - dotrwał do fazy zdjęciowej. Projekt został porzucony w trakcie kręcenia odcinka pilotowego.Obecnie trwają prace nad serialem " House of the Dragon ", w którym poznamy kulisy brutalnego konfliktu wewnątrz dynastii Targaryenów znanego jako Taniec Smoków. Wydarzenia te zostały opisane przez Martina w książce "Ogień i krew".W planach są podobno i inne projekty, w tym o rebelii Roberta Baratheona, "9 Voyages" (lub "Sea Snake") opowiadający o najsłynniejszym podróżniku Siedmiu Królestw Corlysie Velaryonie, "Flea Bottom" z akcją osadzoną w slumsach Królewskiej Przystani, "10,000 Ships" o legendarnej przeprawie księżniczki Nymerii i jej ludzi z Essos do Westeros oraz serial animowany o Złotym Imperium Yi Ti.