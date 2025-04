Ta aktorka jest gotowa zagrać znowu z Benem Affleckiem. Będzie trylogia?

"Księgowy 3" opowie o spełnionej miłości?

Getty Images © Phillip Faraone/VF25



"Księgowy 2" – zwiastun

O czym opowiada "Księgowy 2"?

Reżyser Gavin O'Connor zdradził, że on i scenarzysta Bill Dubuque mieli już kilka wstępnych rozmów na temat "Księgowego 3"., powiedział reżyser w wywiadzie dla "The New York Times"., wtrącił się Ben Affleck , odparł O'Connor Z kolei w wywiadzie dla "Entertainment Weekly" reżyser zdradził, że zawsze chciał, żeby " Księgowy " był trylogią., przyznał twórca.Christian Wolff ( Ben Affleck ) ma talent do rozwiązywania skomplikowanych problemów. Kiedy jego dawny znajomy zostaje zamordowany, a jedyną wskazówką jest tajemnicza wiadomość: "znajdź księgowego", Wolff czuje się zobowiązany rozwiązać sprawę. Zdając sobie sprawę, że potrzebne będą bardziej radykalne środki, zwraca się o pomoc do swojego oddalonego i niezwykle zabójczego brata, Braxa ( Jon Bernthal ). Wspólnie z Marybeth Mediną ( Cynthia Addai-Robinson ), zastępczynią dyrektora w Departamencie Skarbu USA, odkrywają śmiertelną konspirację, stając się celem bezwzględnej sieci zabójców, którzy zrobią wszystko, by ich tajemnice pozostały ukryte.