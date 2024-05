"Herkules": Dua Lipa jako Megara w aktorskiej wersji animacji Disneya?

Dua Lipa w widowisku Disneya?

Jeśli pogłoska o Arianie Grande jest również prawdziwa, ewidentnie decydenci z Disneya widzą w tej roli piosenkarkę.Mogliśmy zobaczyć ją w epizodzie woraz w drugoplanowej roli u boku Henry'ego Cavilla w widowiskuW " Herkulesie " z 1997 roku Megara była niechętną współpracownicą Hadesa, która miała uwieść Herkulesa, ale szczerze się w nim zakochiwała.Mówi się, że reżyser porzucił ten projekt, ale nie zostało to na razie oficjalnie potwierdzone.Bracia zapowiedzieli, że nie zamierzają kręcić remake'u w stylu " Króla Lwa ", ujęcie po ujęciu, ani przesadnie wiernej wersji niczym " Piękna i Bestia - tłumaczy Anthony Russo Pierwszą wersję scenariusza nowego " Herkulesa " napisał Dave Callaham (" Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ", " Mortal Kombat "). Jego tekst nie spotkał się najwyraźniej z najcieplejszym przyjęciem, ponieważ aktualnie Russo poszukują dodatkowych scenarzystów.Oryginalny " Herkules " trafił do kin w 1997 roku, zarabiając na całym świecie ćwierć miliarda dolarów. Inspirowany greckimi mitami animowany musical opowiada historię obdarzonego nadludzką siłą młodzieńca. Chłopak dowiaduje się, że jego ojcem jest sam Zeus - najpotężniejszy ze wszystkich bogów. Aby trafić na Olimp, Herkules musi udowodnić, że jest prawdziwym bohaterem, godnym swego boskiego rodowodu. Wyrusza więc z wiernym Pegazem na poszukiwanie Filokteta - legendarnego trenera herosów. Dzięki jego naukom zdobywa sławę i uwielbienie tłumów dokonując wielu bohaterskich czynów. Podczas wypraw poznaje piękną Megarę, w której zakochuje się bez pamięci. Wkrótce jednak Herkules wpada w sidła swego nikczemnego wuja Hadesa - władcy podziemnego świata, który szykuje się do obalenia Zeusa i przejęcia rządów na Olimpie.