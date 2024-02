"Hi-Fi Rush" oficjalnie na PS5!

Nasz wywiad z reżyserem "Hi-Fi Rush"

Opracowane przez Tango Gameworks, twórców takich gier jak " Evil Within " czy " Ghostwire Tokyo ", " Hi-Fi Rush " zrywa z dotychczasowym, mrocznym, wizerunkiem firmy i zabiera graczy w pełną barw i dźwięków rytmiczną przygodę. Po tym, jak błąd w szemranym korpoeksperymencie doprowadza do wlutowania mu w serce odtwarzacza muzyki, uznany za „defekt” Chai musi stanąć do walki o wyzwolenie w nietuzinkowo animowanym świecie, w którym wszystko – platformowe łamigłówki, ataki wrogów, a nawet pełne ekspresji gagi i potyczki słowne – dzieje się do rytmu. Hi-Fi Rush " zadebiutuje na, naszą recenzję tej gry znajdziecie TUTAJ