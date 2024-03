"Hi-Fi Rush" już dostępne na PS5!

O czym opowiada "Hi-Fi Rush"

Chociaż wersja " Hi-Fi Rush " na PS5 jest jedynie portem, to już teraz krytycy wysoko oceniają jej wykonanie, niektórzy nawet określają tę wersję jako najlepszą dostępną na rynku. Gra wciąż prezentuje się znakomicie, a szczególnie pozytywne opinie zbiera wykorzystanie kontrolera DualSense. Naszą recenzję wersji na Xboxa możecie przeczytać TUTAJ , a wywiad z reżyserem gry, Johnem Johanasem, znajdziecie poniżej:Gwiazdą " Hi-Fi RUSH " jest niedoszły wielki rockman Chai i jego barwna grupa wyrzutków walczących z megalomańską korporacją produkującą roboty w świecie, w którym wszystko dzieje się do rytmu. Każdy cios, unik, skok i działanie synchronizują się automatycznie z muzyką, co nie tylko tworzy porywającą rozgrywkę, ale też sprawia, że jest ona niesamowicie satysfakcjonująca. W odróżnieniu od tradycyjnych gier rytmicznych, muzyka nie narzuca tu graczowi ruchów, jakie może wykonać. Dzięki temu można cieszyć się pełną swobodą rodem z gier akcji. Działania w zgodzie z rytmem nagradzane są jednak wzmocnieniem siły ataku.