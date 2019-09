"Indiana Jones 5" bez scenariusza. Autor "Crystal Skull" ma pomysł

Jak wiadomo, latem 2021 roku do kin powinna trafić piąta część cyklu przygód o Indianie Jonesie. Wydaje się to jednak coraz mniej prawdopodobne. Jak się bowiem okazuje, projekt wciąż nie ma scenariusza!O stanie przygotowań do filmu opowiadał ostatnio David Koepp , autor fabuły do. Potwierdzając, żenie ma scenariusza, ujawnił, że teraz on pracuje nad tekstem. Dodał też, że ma już całkiem dobry pomysł. Musimy jednak poczekać, czy uda się go przekuć w scenariusz.Przypomnijmy, że Koepp nie pierwszy raz pracuje nad tekstem piątej części. W 2016 roku miał już ku temu okazję i wtedy też był pełen optymizmu, co do szybkiego przygotowania fabuły.Dwa lata później okazało się, że nikt w Lucas Film nie jest zadowolony z jego pomysłów i do przygotowania nowej wersji tekstu został zatrudniony Jonathan Kasdan , autorTen utrzymał się na stanowisku scenarzysty jeszcze krócej, bo niespełna rok. Odszedł w maju. Wtedy mówiło się, że jego następcą zostanie reżyser Dan Fogelman . Najwyraźniej tak się nie stało.Oficjalnie gwiazdą projektu pozostaje obecnie 77-letni Harrison Ford