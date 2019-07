"Inni ludzie" Masłowskiej w drodze na ekran

Dystrybucją kinową zajmie się Warner Bros. Entertainment Polska.

Warner Bros. Pictures wyprodukuje ekranizację powieści Doroty Masłowskiej . Film będzie pełnometrażowym debiutem Aleksandry Terpińskiej ), która napisała również scenariusz filmu.Producentkami filmu są Klaudia Śmieja-Rostworowska Beata Rzeźniczek z firmy Madants. Koproducentem jest także francuskie studio Alcatraz. Autorem zdjęć będzie Bartosz Bieniek , z kolei za ścieżkę dźwiękową odpowie Auer - producent muzyczny znany najlepiej ze współpracy z Pezetem to dynamiczna i hipnotyzująca historia o miłości i jej braku. Akcja rozgrywa się w dzisiejszej Warszawie, a towarzyszy jej pulsujący beat hip-hopu. Na pierwszy rzut oka Kamil i Iwona nie mają ze sobą nic wspólnego. Ona jest znudzoną i zdesperowaną żoną, żyjącą w luksusie. On ma 32 lata i wciąż mieszka z matką w bloku, snując wizje kariery hip-hopowca i łapiąc przypadkowe fuchy. Ich relacja pozornie jest bez znaczenia. Jednak to dzięki niej zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi wokół. To romans w czasach rozpadu więzi międzyludzkich, dożywotnich kredytów we frankach, diet pudełkowych, taniego wina i ciągłego szumów mediów społecznościowych.Zdjęcia rozpoczną się pod koniec tego roku. Aktualnie trwa kompletowanie obsady.Premierę zaplanowano na 2020 rok.