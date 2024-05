Książka była lepsza? Top 5 adaptacji polskiej prozy

O czym opowiada "Król"?

O czym opowiadają "Inni ludzie"?

O czym opowiada "Filip"?

O czym opowiada "Emigracja XD"?

O czym opowiada "Informacja zwrotna"?

W najnowszym odcinku programu TOP bierzemy pod lupę adaptacje polskiej prozy. Zobaczcie krótkie wideo, w którym wybieramy najlepsze filmy i seriale zainspirowane literaturą:Akcja serialu dzieje się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim żydowski bokser, Jakub Szapiro – obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i lęku wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.Na pierwszy rzut oka Kamil i Iwona nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka, żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę Anecię, ale wciąż mieszka z matką na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi.Frankfurt 1943. Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Sam będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta z uroków życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród najbliższych mu osób, ten misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart..."Emigracja" to adaptacja bestsellerowej książki Malcolma XD, najbardziej tajemniczej postaci polskiego internetu. To historia dwóch nieco szalonych chłopaków, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojego miasteczka, gdzie największą atrakcją są coroczne obchody Dni Agrestu i wyjazdu zarobkowego do Londynu. Powiedzenie jednak, że trasa nie idzie zgodnie z planem byłoby bardzo łagodnym określeniem tego co się później dzieje. Bohaterowie już na samym początku rozdzielają się w wyniku zakrapianej imprezy. Dalsza podróż utkana jest plejadą cudacznych postaci. Widz znajdzie wśród nich: tirowców, cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów squattersów, ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości recydywistów czy pracowników klubu go-go.Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.