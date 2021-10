"Jack Ryan" powróci do akcji w 4. sezonie

Amazon dał zielone światło na realizację 4. sezonu serialu " Jack Ryan ". Do obsady dołączy z tym razem Michael Peña (" Ant-Man "). Nie wiadomo na razie, w kogo się wcieli, choć jest pewne, że pojawi się przynajmniej w kilku odcinkach.Tymczasem wciąż czekamy na premierę trzeciej odsłony serii - z racji pandemii pojawi się aż dwa lata po finale drugiego sezonu. Jack Ryan zostanie w niej oskarżony o udział w spisku na globalną skalę i będzie ścigany przez dawnych mocodawców. Prywatne sledztwo zabierze go do Europy, a stawką w tej rozgrywce będą losy całego świata.W tytułowego bohatera wciela się John Krasinski . Showrunnerem serrialu jest Vaun Wilmott