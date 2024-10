Jack Ryan wraca w filmie! Zagra go... John Krasinski

John Krasinski ponownie jako Jack Ryan

"Jack Ryan" – zwiastun

O czym opowiada serial "Jack Ryan"?

Dotychczas powstały cztery sezony, a ostatni dobiegł końca lipcu zeszłego roku. Na razie nie ujawniono, o czym ma opowiadać film.Oprócz Krasinskiego przed kamerę wrócijako James Greer. Michael Kelly , odtwórca roli Mike'a Novembera, również negocjuje możliwość ponownego występu.Film wyreżyseruje, który był producentem i reżyserem drugiego sezonu serialu. Scenariusz napisał, który był z kolei producentem i scenarzystą sezonu czwartego. Projekt powstaje we współpracy ze studiami Paramount Pictures i Skydance.Przed Krasinskim w postać Jacka Ryana wcielali się na dużym ekranie Harrison Ford Analityk CIA Jack Ryan i jego nowy szef James Greer idą tropem podejrzanych transakcji i wplątują się w groźną zabawę w kotka i myszkę w Europie i na Bliskim Wschodzie z zyskującym poparcie przywódcą terrorystów przygotowującym się do potężnego ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.W czwartym, ostatnim sezonie serialu Jack Ryan bierze udział w bardzo niebezpiecznej misji. Jako nowy wicedyrektor CIA pragnie zwalczyć korupcję. Podczas śledztwa odkrywa konwergencję kartelu narkotykowego z organizacją terorystyczną. Ujawnia także spisek w swoim otoczeniu, co sprawdza jego zaufanie do systemu, o który zawsze walczył.